Купленные в магазине семена не проросли. Кому жаловаться?

Не возбудили ни одного уголовного дела по фальсификаторам! Хотя я лично много раз отправлял в МВД собранные материалы.

Если возникла проблема с семенами, надо написать претензию в связи с обнаружением недостатков в товаре

Отвечает председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов:

— Увы, потребитель ничего не добьется. Он не сможет в суде доказать, что семена были некачественные. Юрист ответчика скажет, что садовод сам загубил семена. Если возникла проблема с семенами, надо написать претензию в связи с обнаружением недостатков в товаре без гарантии директору магазина и попросить его поменять семена или вернуть деньги. Если он откажется, теоретически нужно делать контрольную закупку тех же семян в том же магазине и подавать с ее результатами в суд на производителя и продавца. В реальности же это очень сложно сделать. За 20 лет ни одного суда не было! Не возбудили ни одного уголовного дела по фальсификаторам! Хотя я лично много раз отправлял в МВД собранные материалы.

Источник: АиФ