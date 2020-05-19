Презервативы или мелочь: Что нужно складывать в маленький карман на джинсах?

Однажды, успешно продав весь товар, он обнаружил, что остался только рулон дешевой конопляной парусины. Леви Стросс понял, что продать ее будет трудно, поэтому пошил брюки, которые очень быстро раскупили старатели. Это и стало началом истории джинсов.

Coin pocket или карман для монет – использовался для денег

Практически у каждого человека в гардеробе есть джинсы. Отличительная особенность таких штанов – наличие пяти карманов. Самый маленький, который расположился на правой стороне брюк, внутри основного, является неотъемлемой частью всей культуры денима. Если изначально он считался исключительно декоративным атрибутом, то спустя короткое время этот крохотный карманчик начинает выполнять много различных функций.

Как называется маленький карман в джинсах

Со времени возникновения пятого кармана в джинсах существует несколько вариантов его названий. Все они определяют предназначение этого элемента джинсовых брюк. Варианты такие:

Drugs packet, или пакет лекарств – использовался для хранения медицинских препаратов; Watch pocket – часы карманные (в каталогах Levi’s карман имеет такой дословный перевод); Funny pocket – смешной карман (произошло из-за того, что там прятали запрещенные наркотические препараты); Coin pocket или карман для монет – использовался для денег.

История появления

Появление джинсов связано с именем Лейба Штрауса из Баварии. В антисемитский период будущий дизайнер Лейб Штраус, рожденный в еврейской семье, меняет имя на Леви Стросс и отправляется в Америку. В то время, а это было примерно в 1800-х годах, там разгорается золотая лихорадка. Леви отказывается от гонки за золотом и решает, что лучший способ разбогатеть – это позаботься о рабочих. Молодой человек занимается торговлей, продает ткани и галантерею.

Однажды, успешно продав весь товар, он обнаружил, что остался только рулон дешевой конопляной парусины. Леви Стросс понял, что продать ее будет трудно, поэтому пошил брюки, которые очень быстро раскупили старатели. Это и стало началом истории джинсов. В 1853 году Леви Стросс с двоюродным братом открыл первый фирменный магазин «Levi Strauss & Co». Конопляная ткань была заменена голубым и синим денимом.

Качество материала понравилось рабочим, которые трудились на рудниках. Штаны высоко ценили благодаря их прочности, надежности, долговечности. Ковбоям Дикого Запада тоже пришлись по вкусу эти брюки, которые, как и ковбойская шляпа, стали олицетворением той эпохи. Период золотой лихорадки, времена ковбоев ознаменовались тем, что тогда и были придуманы брюки, мода на которые сохраняется даже спустя более сотни лет.

В 1873 году американец Майкл Регало, который является дизайнером бренда Levi′s, придумал новую модель джинсов – 501 ХХ. Отличалась она тем, что внутри правого отделения была пришита специальная накладка, которая плотно прилегала к ткани, имела определенные размеры и строгие стандарты. По версии историков fashion-индустрии изначально она предполагалась для носки карманных часов, но потом появилось другое предназначение – для хранения золотых намытых самородков. Тогда карман был четвертым, а не пятым: классика джинсов того времени – с одним задним кармашком.

Для чего крошечный карман на джинсах использовали раньше

Существует три версии, для чего дизайнер Levi’s придумал пятый карман на джинсах. Они следующие:

Для носки карманных часов на цепочке. Тогда это маленькое отделение шилось немного больше современного. Это нужно было для того, чтобы часы на цепочке могли в нем уместиться. Место для хранения мелких деталей, которые нужны рабочим. Для зажигалок Zippo, которыми активно пользовались почти все ковбои. Считается, что по этой причине со временем кармашки стали меньше размером – такими, какими их люди привыкли видеть сейчас.

Часы

Мода 19 века предполагала использование часов на цепочке, а не ручных на браслетах. Судя по названию «watch pocket» не сложно догадаться, что в самой маленькой детали штанов носили часы. С учетом того, что джинсы – это рабочая одежда, держать предмет в других местах было неудобно. Цепочка крепилась к кожаному ремню, шлевке или поясу, а сами часы хранились в кармане. Правда это было не очень удобно: при ношении их сбоку постоянно ощущался дискомфорт из-за того, что часы давили на бедро.

Монеты

Еще одна версия, для чего использовалось карманное отделение – это деньги. Coin pocket – отличное место, в котором можно хранить наличные. В то время в Америке бумажными банкнотами почти не пользовались, поэтому такой покрой штанов помогал быстро найти и легко достать мелкие монеты. Версия, что для этого специально пришивался маленький кармашек, вполне реалистична и оправдана.

Золотые самородки

Время золотой лихорадки было очень трудным. Золотоискатели работали на рудниках сутки напролет. Работа по поиску самородков была очень активной, поэтому существовал риск потерять находку. Да и охотников за чужой добычей было немало. В это время особую популярность приобрели джинсы с маленьким надежным отделением, в которое можно было смело прятать найденное золото.

Мелкие предметы

После того, как Levi Strauss (Ливай Стросс) отделил от комбинезона верхнюю часть и запатентовал свое изобретение, штаны стали особенно популярными у рабочей прослойки населения. Считается, что маленький карман на джинсах предназначен для мелких предметов, небольших вещей, которые не должны были теряться и всегда быть под рукой. Крепкая, прочная ткань денима надежно хранила болты, гайки, клеммы, гвозди, шурупы. Даже перочинный ножик можно было носить в этом отделении.

Зажигалки

Сто лет назад, как и сейчас, маленькое карманное отделение на джинсах прекрасно подходило для хранения зажигалок. Во времена ковбоев были популярны Zippo, которые вмещались в меленьком переднем кармашке. Даже при движении на большой скорости верхом на лошади ничего не терялось. Спустя время на смену Zippo пришли зажигалки Cricket, которые также прекрасно вмещались в эту декоративную деталь штанов.

Медицинские препараты

Название «drugs pocket» наводит на мысль, что мелкое отделение в джинсах предназначалось для хранения в нем медицинских препаратов. Существует версия, что сам Регало создал этот карман для утаивания в нем запрещенных препаратов. После рейдов полицейских нередко в кармашках можно было найти пару таблеток наркотического действия. Многие считают эту версию сомнительной, но она имеет место быть.

Личные талисманы

Люди, которые постоянно носят с собой разные амулеты, талисманы, стараются держать их максимально близко к себе, но так, чтобы они были скрыты от чужих глаз. Лучше всего для этого подходит небольшое карманное отделение, которое надежно скроет такой атрибут, не даст аксессуару выпасть или быть обнаруженными посторонним взором. Ношение личных талисманов – это еще одна версия возникновения пятого джинсового кармана.

Современное применение

Классическая форма джинсов, имеющих пять карманов, устоялась и используется до сих пор. Современное применение самого маленького отделения не сильно отличается от того, что было сотню лет назад, но добавилось несколько новых причин использовать карман. Во времена таксофонов туда легко помещалась мелочь, сейчас там носят жетоны в метро, проездные билеты, скрепки, жевательные резинки, бумажные деньги и другие мелкие предметы. Часто кармашек используется для хранения контрацептивов.

Джинсы Red Wire DLX от Levi’s со встроенным плеером

Новинка компании Levi`s, которая пришлась по вкусу многим меломанам, продукт, разработанный совместно с iPod – это джинсы Red Wire DLX. Особенность их в том, что они оборудованы встроенным, практически незаметным плеером. Устройство оборудовано вытягивающимися наушниками, джойстиком, позволяющим управлять iPod`ом не вынимая его наружу. Приспособление не доставляет владельцу никакого дискомфорта, легко снимается, а после извлечения штаны можно стирать. Есть варианты для женщин и мужчин, а внешний вид модели подчеркивает минималистический стиль iPod`а.

Источник: sovets.net