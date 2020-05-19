Logan модернизируют и выпустят новый недорогой седан к 2021 году

В конце 1990-х годов Renault запустила проект X90 по продаже надежного и недорогого автомобиля в развивающихся странах. Запущенный в 2004 году, Logan быстро вызвал определенное увлечение, в том числе в развитых странах, что вынудило Renault сменить винтовку. Таким образом, автомобиль прибыл во Францию ​​в 2005 году. Пятнадцать лет спустя успех бренда Dacia неоспорим в Европе, и если Logan его запустил, становится ясно, что сегодня у него больше нет той же ауры. ‘Хуэй : он продал 61 304 единиц в 2019 году на Старом континенте, из которых только 5000 во Франции. Duster и Sandero составляют основную часть объемов бренда на этих двух рынках.

Лучше соразмерно

На борту он будет иметь устройство, идентичное расположению будущей Dacia Sandero , с консолью, на которой будет сидеть на троне, в зависимости от отделки, с большим сенсорным экраном и, прежде всего, с большей ориентацией на взгляд водителя. Это будет подчеркнуто физическим управлением для кондиционирования воздуха или любой другой функцией, необходимой для вождения, как это уже имеет место на Duster II.

Новое гибридное предложение

Поэтому для механической части код Logan LJI включает в себя часть технических элементов нового Clio, что позволит ему впервые получить гибридное предложение. Фактически, она сможет получать систему E-Tech, связывающую атмосферный блок 1.6 мощностью 91 л.с. с двумя электродвигателями, работающими от аккумулятора, мощностью

1,2 кВтч. Этот двигатель, однако, будет обледенением на торте и не появится до 2023 года (для стандартов выбросов Евро 7) под капотом автомобиля. Блоки Blue Blue dCi и 1,0 TCe будут включены в программу, как только автомобиль будет запущен в 2021 году. В-третьих, что касается Sandero III, легких гибридных систем, использующих аккумуляторы на 12 и 48 В.

Но эта новая платформа предоставит Logan новый набор помощи при вождении: автоматическое экстренное торможение в городе, датчик мертвой точки … Она также сможет иметь новое комфортное оборудование, такое как информационная система -модернизированное развлечение, многоугольная камера…

Что касается цены, она, несомненно, увеличится на несколько сотен евро (от 200 до 300 евро). Однако, как уже упоминалось выше, его присутствие в рамках предложения во Франции выглядит более чем скомпрометированным, но всегда можно будет получить его на других рынках, таких как в Испании. С другой стороны, более чем уверен, что седан больше не будет сопровождаться универсалом MCV . Dacia решила заменить эту модель, а также Lodgy , на один автомобиль, соответствующий внутреннему коду RJI, и к которому мы вскоре вернемся.

Автомобиль будет представлен в конце года, к продаже весной 2021 года.

Источник: largus.fr