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Недвижимость / Общество

На 30% упал спрос на новостройки в России к маю 2020 года

10:59 19.05.2020 Фото: pxhere.com
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В Новосибирске продажи упали не так сильно, и покупатели были активны даже в начале мая. По словам эксперта, вполне может быть, что это связано с менее жесткими карантинными мерами, чем в Московском регионе.

На 30% упал спрос на новостройки в России к маю 2020 года

Падение спроса в стране неравномерное

Спрос на новостройки на территории России к маю 2020 года упал на 30%. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов на онлайн-конференции «Стресс-тесты для девелопмента: новый кризис — новый вызов».

«К концу апреля спрос в целом по стране снизился на 30%. Если в феврале-марте в среднем в неделю продавалось 300-350 тыс. кв. м жилья, то на последней неделе апреля было продано всего 220 тыс. — таким образом произошло падение спроса на 30%», — сказал он.

Белоусов добавил, что падение спроса в стране неравномерное. Например, в Москве, по его словам, спрос упал в целом в два раза. При этом есть регионы — например, Новосибирск, где продажи упали не так сильно, и покупатели были активны даже в начале мая. По словам эксперта, вполне может быть, что это связано с менее жесткими карантинными мерами, чем в Московском регионе.

При пессимистичном сценарии без дополнительных мер поддержки строительства продажи новостроек в России по итогам 2020 года упадут не менее чем на 30%, отметил, в свою очередь, гендиректор, член совета директоров девелоперской компании «Самолет» Антон Елистратов. «Если будут дополнительные меры поддержки, падение будет меньше», — заявил он в ходе онлайн-конференции.

В ситуации развития коронавируса в большей степени рискуют мелкие девелоперы, высказал мнение в ходе онлайн-конференции вице-президент ГК «Инград» Артем Бортневский. «Падение, конечно, есть, оно продолжится и летом. Наверное, лидеры рынка выйдут на параметры 10-15%. У мелких девелоперов падение составит от 30% до 70%», — прогнозирует эксперт.

Ранее аналитики ЦИАН сообщили, что продажи жилья на первичном рынке Москвы в апреле 2020 года упали вдвое — до уровня 2016 года, а средняя стоимость квадратного метра в годовом выражении увеличилась на 11 процентных пунктов. Они отмечали, что выручка столичных девелоперов от продажи жилья в апреле составила 41,9 млрд рублей, что на 46,7% меньше, чем выручка в марте. В годовой динамике снижение выручки составило 44,6%.

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