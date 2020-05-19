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Недвижимость / Общество

Более 50 российских банков хотят участвовать в программе льготной ипотеки под 6,5%

10:55 19.05.2020 Фото: pxhere.com
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За три с половиной недели реализации программы банки одобрили свыше 31 тысяч заявок и заключили 6,8 тысячи кредитных договоров на сумму 17,3 млрд рублей.

Более 50 российских банков хотят участвовать в программе льготной ипотеки под 6,5%
Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября

Более 50 российских банков подали заявки на получение лимита по программе льготной ипотеки под 6,5%, сообщила в понедельник пресс-служба ДОМ.РФ.

«Компания ДОМ.РФ, оператор программы ипотеки с господдержкой под 6,5%, 16 мая завершила прием заявок от банков на получение лимита для выдачи ипотечных кредитов по субсидированной ставке. Заявки на участие в программе через Единую информационную систему жилищного строительства — портал наш.дом.рф — направили 54 банка», — говорится в сообщении.

В числе лидеров по запросу на объем лимита — Сбербанк, ВТБ и Банк ДОМ.РФ, уточнили в пресс-службе. Некредитные организации могут подавать заявки до 15 июня, решение о распределении господдержки ДОМ.РФ огласит до 30 июня. Всего по программе льготной ипотеки планируется выдать около 250 тыс. кредитов на 740 млрд рублей.

Банки активно включились в работу по новой программе льготной ипотеки, еще до того, как начали подавать заявки на участие в ней, отметил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс. «Сейчас мы завершили прием заявок от банков. Сумма заявок — более 1 триллиона рублей. По нашей оценке, за три с половиной недели реализации программы банки одобрили свыше 31 тысяч заявок и заключили 6,8 тысячи кредитных договоров на сумму 17,3 млрд рублей», — приводятся в сообщении его слова.

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки — до 20 лет.

Источник: ТАСС

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