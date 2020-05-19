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Солнце облюбовало нас: в Бердске +26, по области до +33 тепла 19 мая

08:42 19.05.2020 Фото: pexels.com
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По данным «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.

Солнце облюбовало нас: в Бердске +26, по области до +33 тепла 19 мая
Жаркая погода держится в мае 2020 года в Бердске

МЧС предупреждает: по данным «Западно — Сибирское УГМС», 19-20 мая местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °С и выше. 19-20.05 на большей части территории сохранится высокая пожароопасность (4 класса). 18-21 мая местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класса).

По данным «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°C, местами +6, +11°C, днем +28, +33°C.

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