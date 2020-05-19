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Здоровье / Общество

Какие травы собирать в конце мая для лучшего лечебного эффекта

14:35 19.05.2020 Фото: Pixabay
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Можно излечить множество болезней при помощи только лишь одних трав и не прибегать к таблеткам и уколам, если все правильно сделать. В конце мая лучше всего собирать такие травы и растения, как одуванчик, полевой хвощ, чистотел, крапива, подорожник, а также трехцветная фиалка, майский ландыш и пастушья сумка.

Какие травы собирать в конце мая для лучшего лечебного эффекта
Перед употреблением той или иной настойки из трав проконсультироваться со специалистом-травником

Крапива

Наиболее полезными в крапиве считаются листья. Эта трава обладает весьма мощными ранозаживляющими, а также кровоостанавливающими свойствами. В ней много витаминов минералов, которые полезны для здоровья человека. Сначала собирают побеги целиком, а затем их высушивают и заготавливают листья на зиму, отделив их от стеблей.

Майский ландыш

В этом растении полезными являются как цветки, так и листья, и трава. Наибольшую пользу майский ландыш приносит сердцу человека. Обычно листья срезают тогда, когда начинается бутонизация и начинают расти цветки. А вот во время цветения начинают собирать уде траву и сами соцветия. При чем собирать майский ландыш лучше при сухой погоде.

Пастушья сумка

Наиболее полезной частью в этом растении считается трава. Пастушья сумка обладает весьма мощными кровоостанавливающими свойствами. Мало того, полезной будет эта трава также при почечных болезнях. Траву обычно собирают до того, как на ней образовываются плоды.

Трехцветная фиалка

Фиалка трехцветная обладает весьма мощными отхаркивающими свойствами, а также мочегонными. Зачастую ее используют при грудных сборах. Собирать фиалку трёхцветную следует во время цветения. А сушить ее легко и просто – расположить в тени и подождать, пока сама не высохнет.

Хвощ полевой

Хвощ полезной невероятно полезен для здоровья человека и обладает множеством полезных свойств. Среди них отдельно стоит почеркнуть противоточные, мочегонные, противовоспалительные, ранозаживляющие, а также вяжущие и кровоостанавливающие. Траву следует собирать в конце мая и сушить в тени, как обычно.

Чистотел

Чистотел известен своими сильными ранозаживляющими свойствами, а также желчегонными и бактерицидными. Им весьма успешно лечат многие раны и даже бородавки удаляют соком. Как только чистотел начинает цвести, его следует собрать и высушить в тени, как обычно.

Источник: rsute

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