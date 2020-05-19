19.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Недвижимость / Общество

От 70% до 90% собственников ТЦ предоставляют арендаторам скидки более чем 50%

10:55 19.05.2020 Фото: Pixabay
0

Дисконт достигает более чем 50% в условиях ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавируса, отметила руководитель департамента недвижимости Crocus Group Ольга Антонова.

От 70% до 90% собственников ТЦ предоставляют арендаторам скидки более чем 50%
Поступления на расчетные счета арендодателей России снизились более чем на 80% за апрель и май

От 70% до 90% собственников торговых центров предоставляют своим арендаторам скидки более чем на 50% в условиях ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавируса, сообщила в понедельник руководитель департамента недвижимости Crocus Group Ольга Антонова на онлайн-заседании рабочей группы по управлению собственностью комиссии при Госдуме по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

Госдума на заседании 13 мая приняла решение перенести на неделю рассмотрение во втором чтении правительственного законопроекта, который призван обеспечить устойчивое развитие экономики и предотвратить негативные последствия распространения коронавируса. Самая спорная норма законопроекта касается наделения пострадавших от ситуации с коронавирусом арендаторов недвижимости правом в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды без взимания любых плат и с возвратом обеспечительного платежа.

«Мы позволили себе провести опрос, в основном среди малых и средних торговых компаний, которые представлены в ряде российских ТЦ, и задали им два вопроса. Первый вопрос: какой процент от общего количества арендодателей идут на существенные скидки, более 50%. Все ответили: от 70% до 90% арендодателей», — сказала Антонова.

Второй вопрос касался приоритетности мер поддержки, которые необходимы предприятиям. «Чаще всего звучала господдержка. На втором месте — вопрос, связанный с арендными отношениями, а именно — возможность договариваться о послаблении финансовой нагрузки на период восстановления», — отметила Антонова. По ее словам, пункт о расторжении договора аренды звучал как крайняя мера, «когда все надежды потеряны», приоритетом же является спасение и развитие бизнеса.

«Поэтому мы не видим практической большой ценности предлагаемых изменений в части расторжения договоров аренды. Если это необходимо внедрить в нашу практику, мы готовы к конструктивному диалогу, но мы настаиваем на том, чтобы продумывать такие изменения, которые будут учитывать интересы рынка в целом и всей его инфраструктуры, не будут допускать спекуляций, а также распространять свои действия на ограниченный перечень предприятий, действительно пострадавших в условиях пандемии», — подчеркнула Антонова.

Она добавила, что поступления на расчетные счета арендодателей России снизились более чем на 80% за апрель и май без принятия каких-либо изменений в законодательство.

Предложения арендодателей
Арендодатели предложили внести ряд поправок ко второму чтению законопроекта. Так, первый заместитель генерального директора АО «Корпорация А.Н.Д.» Дмитрий Москаленко предложил распространить действие нормы о расторжении аренды только на субъекты малого и среднего предпринимательства, которые отнесены к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям и ранее не нарушали договор аренды.

«Предлагаем, чтобы у сторон было выработанное нормой права время на проведение окончательных переговоров [до уведомления о расторжении договора]. Хотели бы, чтобы депозит оставался у арендодателя», — добавил он.

Кроме того, по мнению Москаленко, необходимо продумать, как будет подтверждаться снижение выручки пострадавших организаций и применительно к какому периоду. Предлагается также, чтобы возможность расторгать договоры действовала ограниченный срок и она не предоставлялась тем компаниям, которые раньше уже получили льготы или скидки по аренде.

О законопроекте
Согласно текущей редакции законопроекта, право на одностороннее расторжение договора получат компании, чья ежемесячная выручка упала более чем на 50% с момента введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности в регионе. Арендаторы поддержали законопроект, тогда как представители индустрии коммерческой недвижимости, собственники и управляющие бизнес-центров, девелоперы выступили против нововведения. По их мнению, поправки создают несправедливые договорные условия и их принятие может драматичным образом повлиять на рынок коммерческой недвижимости.

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил в Госдуму поправку, в которой выступил с просьбой исключить из принятого в первом чтении законопроекта пункт о праве пострадавших от коронавируса компаний в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций. Второе чтение законопроекта планируется провести 21 или 22 мая.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам живется, если вы арендатор?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск76 новых зараженных COVID-19 выявлено в Новосибирской области. Всего 1728 случаев на 19 мая
12:52 19-05-2020
76 новых зараженных COVID-19 выявлено в Новосибирской области. Всего 1728 случаев на 19 мая
8000 доз иммуноглобулина против клещевого энцефалита до конца мая поступит в Новосибирскую область
12:45 19-05-2020
8000 доз иммуноглобулина против клещевого энцефалита до конца мая поступит в Новосибирскую область
Кому положена помощь 65+. Кто ее выдает?
12:44 19-05-2020
Кому положена помощь 65+. Кто ее выдает?
Жара до +33 градусов продержится до 20 мая в Бердске и Новосибирской области. Региону угрожают пожары
12:30 19-05-2020
Жара до +33 градусов продержится до 20 мая в Бердске и Новосибирской области. Региону угрожают пожары
БердскДо $8000 платит потерявшим работу из-за коронавируса правительство Канады. О ситуации с COVID-19 рассказывает живущий 21 год в Канаде россиянин Яков Некрасов
12:15 19-05-2020
До $8000 платит потерявшим работу из-за коронавируса правительство Канады. О ситуации с COVID-19 рассказывает живущий 21 год в Канаде россиянин Яков Некрасов
Громадный "КамАЗ" с полуприцепом Тонар протаранил маленького Nissan Juke в Бердске
12:11 19-05-2020
Громадный
4 интересных турецких сериала
12:04 19-05-2020
4 интересных турецких сериала
Снизился прирост заражения коронавирусом на 50% в Москве. А в регионах продолжает расти
12:00 19-05-2020
Снизился прирост заражения коронавирусом на 50% в Москве. А в регионах продолжает расти
Пандемия коронавируса в России должна закончиться в августе, спрогнозировала учёный
11:46 19-05-2020
Пандемия коронавируса в России должна закончиться в августе, спрогнозировала учёный
БердскКак получить кредитные каникулы и доказать снижение дохода на 30% в Бердске? Чек-лист
11:33 19-05-2020
Как получить кредитные каникулы и доказать снижение дохода на 30% в Бердске? Чек-лист