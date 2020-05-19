До минимальных значений 8,59% снизились средневзвешенные ипотечные ставки

По данным ДОМ.РФ, снижению ставок во многом способствовал переход Центробанка к стимулирующей денежно-кредитной политике.

Ставки по ипотеке в России вернулись к февральскому минимуму

Средневзвешенные ипотечные ставки в середине мая снизились до минимальных значений и практически достигли уровня февраля. Ставка в топ-15 российских ипотечных банках на новостройки составила 8,59%, на готовое жилье — 8,86%, сообщила в понедельник пресс-служба ДОМ.РФ.

В середине марта под влиянием экономической неопределенности некоторые банки повысили ипотечные ставки, ранее отмечали в ДОМ.РФ.

«За неделю с 9 по 15 мая средневзвешенные ставки на первичном и вторичном рынках снизились на 0,16 процентных пункта и 0,17 п. п. соответственно. Ставка на рефинансирование снизилась на 0,07 п. п», — говорится в сообщении. Так, средневзвешенная ставка рефинансирования топ-15 ипотечных банков составляет 8,92%.

По данным ДОМ.РФ, снижению ставок во многом способствовал переход Банка России к стимулирующей денежно-кредитной политике — в апреле он понизил ключевую ставку до 5,5% и не исключил ее дальнейшего уменьшения уже в июне.

Как прогнозируют в компании, при сохранении текущей динамики снижение ипотечных ставок продолжится. «В сегменте новостроек оно будет особенно серьезным, учитывая запуск в апреле льготной ипотеки под 6,5%, разработанной по поручению президента России < …> С учетом льготных программ средневзвешенная ставка на первичном рынке уменьшится до 6,9%», — отмечается в сообщении.

При этом разница между ставками на первичном и вторичном рынках жилья достигнет 1-1,5 процентного пункта, что будет способствовать перераспределению спроса в пользу нового жилья, подчеркнули в ДОМ.РФ. По оценкам компании, в 2020 году будет выдано около 1 млн кредитов на общую сумму 2,5 трлн рублей.

Источник: ТАСС