Полиэтиленовые пакеты на ногах медиков в коронавирус в больнице №12 Новосибирска объяснил минздрав региона

Сотрудники больницы №12 написали коллективное письмо, в котором опровергли информацию о якобы имеющихся проблемах с обеспечением средствами индивидуальной защиты в лечебном учреждении.

Весь медицинский персонал работает с пациентами в одноразовых костюмах

Информация о том, что сотрудникам больницы №12 Новосибирска не хватает средств индивидуальной защиты, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности.

По состоянию на 18 мая в больнице в наличии имеются 1200 костюмов инфекциониста.

Весь медицинский персонал работает с пациентами в одноразовых костюмах, в комплект которого входят, в том числе и бахилы из нетканого материала единого размера. Конструкция бахил такова, что они не всегда надежно крепятся на ногах. Некоторые сотрудники используют полиэтиленовые пакеты для дополнительной защиты, вместе с неткаными бахилами. В настоящий момент администрация больницы №12 закупает высокие одноразовые непромокаемые бахилы с удобной фиксацией, для использования вместе с костюмами инфекциониста.

Сегодня в инфекционном госпитале на базе больницы №12 побывала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Она общалась с сотрудниками и пациентами. С жалобами на обеспечение средствами защиты медицинского персонала к представителю Минздрава обращений не было.

Сотрудники больницы №12 написали коллективное письмо, в котором опровергли информацию о якобы имеющихся проблемах с обеспечением средствами индивидуальной защиты в лечебном учреждении.



Источник: zdrav.nso.ru