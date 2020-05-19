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Полиэтиленовые пакеты на ногах медиков в коронавирус в больнице №12 Новосибирска объяснил минздрав региона

11:24 19.05.2020 Фото: zdrav.nso.ru
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Сотрудники больницы №12 написали коллективное письмо, в котором опровергли информацию о якобы имеющихся проблемах с обеспечением средствами индивидуальной защиты в лечебном учреждении.

Полиэтиленовые пакеты на ногах медиков в коронавирус в больнице №12 Новосибирска объяснил минздрав региона
Весь медицинский персонал работает с пациентами в одноразовых костюмах
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Полиэтиленовые пакеты на ногах медиков в коронавирус в больнице №12 Новосибирска объяснил минздрав региона

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Информация о том, что сотрудникам больницы №12 Новосибирска не хватает средств индивидуальной защиты, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности.
По состоянию на 18 мая в больнице в наличии имеются 1200 костюмов инфекциониста.

Весь медицинский персонал работает с пациентами в одноразовых костюмах, в комплект которого входят, в том числе и бахилы из нетканого материала единого размера. Конструкция бахил такова, что они не всегда надежно крепятся на ногах. Некоторые сотрудники используют полиэтиленовые пакеты для дополнительной защиты, вместе с неткаными бахилами. В настоящий момент администрация больницы №12 закупает высокие одноразовые непромокаемые бахилы с удобной фиксацией, для использования вместе с костюмами инфекциониста.

Сегодня в инфекционном госпитале на базе больницы №12 побывала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Она общалась с сотрудниками и пациентами. С жалобами на обеспечение средствами защиты медицинского персонала к представителю Минздрава обращений не было.

Сотрудники больницы №12 написали коллективное письмо, в котором опровергли информацию о якобы имеющихся проблемах с обеспечением средствами индивидуальной защиты в лечебном учреждении.
Полиэтиленовые пакеты на ногах медиков в коронавирус в больнице №12 Новосибирска объяснил минздрав региона

Источник: zdrav.nso.ru

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От редакции

Правда?

Аноним, 19 мая 2020 11:36
НВР: Может быть правдой, а может быть нет.
В нашей стране лицемерные угодники, льстецы и раболепцы могут ввести на опережение, чтобы услужить по-медвежьи, обязаловку для всего остального населения России носить помимо масок и перчаток еще и эти пакеты на ногах, чтобы повысить доход государства от штрафов.
Аноним, 19 мая 2020 12:03
Ну а что? Денежки обещанные получили и сразу в отказ пошли... Противно,! Сами себя не уважают, поэтому с ними так и поступают!

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