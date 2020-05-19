Имеют маски, но не носят: жарко водителям автобусов в пандемию коронавируса Бердске

Низкий процент водителей в масках в Бердске

Масочный режим действует в общественных местах. Нужно носить маску в общественном транспорте и водители и пассажирам. Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежда Нятина рассказала, что в ходе рейдов немногие водители соблюдают масочный режим.

— К сожалению низкий процент водителей в масках, которые весь рабочий день в маске. Проверки показывают, что водители большинство маски имеют, но тут наверное срабатывает человеческий фактор. Тяжело, целый день, жарко сейчас,- отметила Нятина 19 мая на оперативном штабе.