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Имеют маски, но не носят: жарко водителям автобусов в пандемию коронавируса Бердске

11:11 19.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Рейды администрации показывают, что немногие водители соблюдают масочный режим, рассказала начальник отдела транспорта Надежда Нятина.

Имеют маски, но не носят: жарко водителям автобусов в пандемию коронавируса Бердске
Низкий процент водителей в масках в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Имеют маски, но не носят: жарко водителям автобусов в пандемию коронавируса Бердске

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Масочный режим действует в общественных местах. Нужно носить маску в общественном транспорте и водители и пассажирам. Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежда Нятина рассказала, что в ходе рейдов немногие водители соблюдают масочный режим.

— К сожалению низкий процент водителей в масках, которые весь рабочий день в маске. Проверки показывают, что водители большинство маски имеют, но тут наверное срабатывает человеческий фактор. Тяжело, целый день, жарко сейчас,- отметила Нятина 19 мая на оперативном штабе.

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От редакции

Часто видите водителей общественного транспорта в масках?

Аноним, 19 мая 2020 11:16
НВР:
Нет
Аноним, 19 мая 2020 11:30
НВР:
Нет.А как же безопасность пассажиров? Задыхатся начнет даже не заметит.
гость, 19 мая 2020 12:13
НВР: Нет. Сегодня на 18 маршруте ехала. Водитель был без маски. Полный автобус, в маске была я и еще двое.

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