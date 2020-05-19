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Кто и как получит по 50 000 рублей от Путина на семью с детьми. Не жди, бери свои деньги!

10:56 19.05.2020 Фото: pixabay
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Выплаты будут начислять по заявлению родителей, а не по умолчанию, подать заявление необходимо на портале госуслуг.

Кто и как получит по 50 000 рублей от Путина на семью с детьми. Не жди, бери свои деньги!
Так, потерявшие работу после 1 марта могут получить пособия по безработице в размере МРОТ, то есть 12130 рублей, при этом регион может устанавливать свою надбавку
Сюжет: Все пособия Путина
Кто и как получит по 50 000 рублей от Путина на семью с детьми. Не жди, бери свои деньги!

Кто и как получит по 50 000 рублей от Путина на семью с детьми. Не жди, бери свои деньги!Выплатить по 10 000 рублей детям 16-17 лет требуют у Путина родители через петицию. Уже 15 000 подписалиЕщё 84 новостей

Суммировав все выплаты, полагающиеся семьям в условиях пандемии, можно получить 40-50 тысяч рублей, рассказала «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

С 1 июня семьи с детьми от трёх до 16 лет (если 16 ребёнку исполнилось до 1 июля 2020 года) могут получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей, а на выплаты в 5 тысяч рублей с апреля по июнь смогут рассчитывать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до 3 лет. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин 11 мая.

В зависимости от жизненных обстоятельств семьи могут претендовать и на другие выплаты, напомнила сенатор. Так, потерявшие работу после 1 марта могут получить пособия по безработице в размере МРОТ, то есть 12130 рублей, при этом регион может устанавливать свою надбавку. В Москве, к примеру, безработный получит 19 тысяч 500 рублей.

«Представим семью с детьми, где оба родителя лишились работы. Взрослые могут получить более 24 тысяч рублей по причине потери работы, плюс выплаты по пять тысяч рублей на малыша в возрасте, к примеру, двух лет (за три месяца выходит 15 тысяч) и 10 тысяч рублей на ребёнка, допустим, 12 лет, — привела пример Святенко. — Не забудем и по 3 тысячи рублей на каждого ребёнка семьям, где родители временно потеряли работу». Итого получается 55 тысяч рублей.

Выплаты на детей в условиях пандемии коронавируса, анонсированные президентом, получат все российские семьи с детьми от трёх до 16 лет независимо от уровня их дохода. Выплаты будут начислять по заявлению родителей, а не по умолчанию, подать заявление необходимо на портале госуслуг.

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