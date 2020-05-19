До $8000 платит потерявшим работу из-за коронавируса правительство Канады. О ситуации с COVID-19 рассказывает живущий 21 год в Канаде россиянин Яков Некрасов

Яков связался с «Курьер. Среда. Бердск», чтобы помочь фронтовичке Марии Левиной. Но та отказалась от помощи. Яков рассказывает, как протекает жизнь в городе Гуэлф, и как канадцы борются с коронавирусом.

Яков Некрасов уже много лет живет в Канаде

На прошлой неделе в редакции «Курьер. Среда. Бердск» раздался звонок от Якова Некрасова — россиянина, который вот уже 21 год живет в городе Гуэлф Канады. Как выяснилось, Якова взволновала история фронтовички Марии Левиной. Он был готов оказать ей помощь. Мы связали старушку с Яковом. Однако на том конце провода ответил сын Марии Игнатьевны — Борис Левин, который отказался от какой-либо помощи.

Сегодня, 19 мая, Яков рассказал «Курьер. Среда. Бердск», как решился на переезд в другую страну, и как в Канаде боролись с коронавирусом.

— Почему вы уехали 21 год назад из России и почему выбрали Канаду?

— Мы уехали из России в 1999 году вслед за нашими родственниками, которые уехали в 1995 году. Мои дядя и тетя работали инженерами в НИИ Металлургического Машиностроения. В начале перестройки НИИ закрылось и они оба потеряли работу. Какое-то время подрабатывали мытьем окон, расклеиванием объявлений на фонарных столбах и так далее. В то время много людей пошли торговать на рынки, много людей спилось.

Оказалось, что Канаде требуются специалисты в области металлургии. Они подали заявление на эмиграцию по профессиональной линии и получили разрешение на въезд и на постоянное жительство. Так как Канада почти наполовину страна иммигрантов, здесь очень хорошо разработаны услуги для вновь приехавших. Например, бесплатные курсы английского (в Квебеке — французского) языка, помощь в поиске работы, организация стажировки на предприятии, консультации по прохождению собеседования.

На период времени, пока вновь приехавший человек ищет работу, ему выделяется временное пособие по безработице. Для того, чтобы получать такое пособие нужно или зарегистрироваться на бирже труда, или посещать курсы английского языка, профподготовки или переквалификации. Кроме того, необходимо регулярно отчитываться о том, какие усилия предпринимаешь для поиска работы.

— Как у вас в стране проходит самоизоляция из-за коронавируса? Какая помощь есть гражданам?

— В самом начале эпидемии большинство предприятий и офисов перешло на посменный график работы. Там, где это было возможно, коллектив разделили на две группы, одна из которых две недели работала из дома, а другая приходила в офис. В конце двухнедельного периода офис стерилизовали и группы менялись.

Встречаться двум группам категорически запрещено. Эта мера длилась относительно недолго, потому что количество заболевших в стране все равно резко росло. После этого правительства каждой провинции (я живу в провинции Онтарио) составили списки жизненно необходимых предприятий и служб, которым было разрешено работать, хотя и по укороченному графику.

Всему остальному бизнесу было приказано закрыться. Закрылись все без исключения университеты, школы, детские сады, театры, кинотеатры, музеи, рестораны (кроме тех, которые дают еду только на вынос), торговые центры, парки, детские площадки. Через парки и детские площадки разрешается проходить, но запрещается задерживаться и пользоваться каким-либо оборудованием – качаться на качелях, играть в футбол и прочее.

Больницы аптеки, продуктовые магазины открыты, транспорт ходит в обычном режиме, но входить и выходить из автобусов и трамваев теперь можно только через заднюю дверь, чтоб лишний раз не проходить мимо водителя. Во всех общественных местах ввели правило, по которому запрещается подходить к другим людям ближе чем на 2 метра, хотя за нарушения не наказывают. Так же, запретили собираться группами больше 5 человек – в машине, в домах, на улицах (кроме тех, кто живет вместе).

Было несколько случаев, когда людей штрафовали за то, что они приезжали к родственникам в гости на день рождения. На улицах никого не задерживают, никаких ограничений на передвижения внутри провинции Онтарио нет, но пересекать границы между провинциями, например, в Квебек, без уважительной причины запрещается.

Машины внутри провинции никто не останавливает, разрешения на выход на улицу и на передвижения не требуется. Практически все хозяйственные магазины закрылись и продают товары только по интернету, с доставкой. Появилось очень много служб по доставке продуктов.

Те люди, которые временно потеряли работу, получают пособие по безработице, равное примерно 60% от заработной платы. Каждый работающий человек отчисляет определенный процент от зарплаты в фонд этого пособия. Так же, правительство выдает дополнительную финансовую помощь, которая называется «Canada Emergency Response Benefit» в размере $500 в неделю на человека, до 16 недель (итого $8000).

Вообще, канадцы очень законопослушные – они в большинстве своем выполняет все предписания относительно поведения при эпидемии. Не подходят друг к другу ближе чем на два метра, не собираются группами больше пяти человек. Буквально вчера соседи в доме напротив отмечали день рождения ребенка. К ним приехало около 20 человек гостей на шести машинах. Все машины остановились по разным сторонам улицы, люди вышли из машин и встали вкруг таким образом, что между ними не меньше двух метров. А именинница сидела в центре круга, с радиусом тоже больше двух метров. Подарки положили в гараж на трехдневный карантин. Потом по-отдельности сели в машины и уехали.

Как учатся и какие зарплаты получают жители Канады, читайте в следующих материалах «Курьер. Среда. Бердск».