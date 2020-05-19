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Жара до +33 градусов продержится до 20 мая в Бердске и Новосибирской области. Региону угрожают пожары

12:30 19.05.2020 Фото: МЧС по НСО
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Главам муниципалитетам МЧС рекомендовало своевременно вводить особый противопожарный режим при ухудшении обстановки, организовать патрулирование населённый пунктов, особенно расположенных вблизи лесных массивов.

Жара до +33 градусов продержится до 20 мая в Бердске и Новосибирской области. Региону угрожают пожары
Во избежание возникновения возгораний гражданам необходимо неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности

В Новосибирской области прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

Чрезвычайная пожарная опасность пятого класса из пяти возможных ожидается в ряде районов Новосибирской области. По прогнозам специалистов гидрометеоцентра с 18 по 21 мая сохранится преимущественно сухая и жаркая погода около 30 градусов тепла, что с порывами ветра способствует повышенному риску возникновения очагов природных пожаров. Незначительные осадки не окажут существенного благоприятного влияния.

Так, пятый класс пожарной опасности прогнозируется на территории Барабинского, Здвинского, Карасукского, Купинского, Сузунского, Татарского, Чановского и Чистоозерного районов, в остальных муниципалитетах сохранится четвёртый класс пожароопасности. В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области уверены, что только усиление предупредительной работы поможет сохранить стабильную и подконтрольную обстановку с природными пожарами.

Специалисты чрезвычайного ведомства вместе с прогнозом довели рекомендации о проведении превентивных мероприятий до органов местного самоуправления, министерств, ряда организаций и служб. Главам муниципалитетам рекомендовано своевременно вводить особый противопожарный режим при ухудшении обстановки, организовать патрулирование населённый пунктов, особенно расположенных вблизи или в лесных массивах, для обнаружения очагов пожаров, выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности.

Местным властям необходимо провести оповещение населения, организовать выполнение профилактических мероприятий с лесозаготовителями, сельхоз пользователями и населением, в том числе в дачных и садовых обществах, максимально ограничив работы, связанные с применением открытого огня. Кроме того, следует проверить работоспособность систем противопожарного водоснабжения, подъезды к ним и открытым водоёмам.

Во избежание возникновения возгораний гражданам необходимо неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности. Следует помнить, что в ветреную и жаркую погоду огонь распространяется молниеносно на большую площадь. Поэтому не стоит разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, осуществлять палы травы или проводить огневые работы на территории муниципалитетов, дачных участков, частного жилого сектора, в других местах отдыха. Непотушенные спички и окурки также способствуют возникновению пожаров.

Источник: МЧС России по Новосибирской области

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