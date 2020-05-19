Попал на видео град с ладонь. Мексика в шоке

Невероятный по размеру град выпал на прошлой неделе на северо-востоке Мексики в штате Нуэво-Леон. Некоторые градины были настолько огромными, что не помещались в ладонь.

Градины не помещались в ладонь

Град нанес ущерб строениям и автомобилям в муниципалитете Хенераль-Теран, также пострадали фруктовые деревья, был побит урожай на сельскохозяйственных полях. Помимо прочего, возникли проблемы с энергоснабжением.

Кадры видео демонстрируют, с какой силой огромные градины бьются о землю.

De este tamaño fue el granizo que cayó esta tarde en comunidades de General Terán, Nuevo León, y dejó algunos vidrios rotos💧 pic.twitter.com/lhwFd6H0zg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2020

RT @MagicZoo1: En General Terán #NL se registró caída de granizo en el ejido Hacienda El Encadenado. pic.twitter.com/88rrEHEnfg — Webcams de México (@webcamsdemexico) May 14, 2020

Град может доставлять неприятности не только людям: ранее мы писали о смелой вороне, которая защитила кладку и гнездо от ледяных крупиц, прикрыв его своим телом.

Источник: gismeteo