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Попал на видео град с ладонь. Мексика в шоке

14:41 19.05.2020 Фото: twitter
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Невероятный по размеру град выпал на прошлой неделе на северо-востоке Мексики в штате Нуэво-Леон. Некоторые градины были настолько огромными, что не помещались в ладонь.

Попал на видео град с ладонь. Мексика в шоке
Градины не помещались в ладонь

Град нанес ущерб строениям и автомобилям в муниципалитете Хенераль-Теран, также пострадали фруктовые деревья, был побит урожай на сельскохозяйственных полях. Помимо прочего, возникли проблемы с энергоснабжением.

Кадры видео демонстрируют, с какой силой огромные градины бьются о землю.

Град может доставлять неприятности не только людям: ранее мы писали о смелой вороне, которая защитила кладку и гнездо от ледяных крупиц, прикрыв его своим телом.

Источник: gismeteo

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