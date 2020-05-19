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Пресс-релиз

4 интересных турецких сериала

12:04 19.05.2020
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Во всем мире турецкие сериалы приобрели бешенную популярность за последний пару лет.

Создатели придумывают каждый раз интересные сюжеты, которые захватывают с первой серии и держат интригу до самого последнего момента. Девушкам особенно по душе мелодрамы с красивыми героями, безумными историями любви. Каждый сериал уникальный и не похож на другие. Посмотреть новые можно на сайте https://turkseria.tv/serialy-2020/.

  • Великолепный век. Сериал относится к драматическому жанру и рассказывает о страстной любви между рабыней и Султаном, который имеет несколько жен. Картина захватывает многочисленными интригами между соперницами в гареме. Считается, что именно с этого сериала начался подъем этой индустрии.

  • Черная любовь. История крутится вокруг Нихан и Кемаль, дочери богатого предпринимателя и простого шахтера. Однажды они встретились абсолютно случайно именно в тот момент, когда Нихан чуть не утонула. Юноша мужественно спас девушку и между ними возникли чувства. Но им мешает социальный статус и отец девушки. Сериал полюбился зрителям не только за интриги и любовную линию, но из-за актуальности событий на момент выхода картины. События касаются взрыва под землей в шахте. В тот момент погибло много людей.

  • Запах клубники. Этот сериал отличается от предыдущего легкомыслием, позитивом. История рассказывает про молодую девушку по имени Аслу. Она независима и не привыкла уступать. У нее есть мечта – открыть кондитерскую. Однажды, она встречает богатого и завидного холостяка, который постоянно тусуется в модных местах и просто умеет спускать деньги. При встрече самоуверенность парня не сработала, и он решил укрощать строптивую даму.

  • Любовь не понимает слов. Сериал рассказывает о девушке по имени Хайят, которая приехала в столицу из провинциального городка. Она находится в поисках работы, а живет со своими подругами. Девушка сталкивается с трудностями и богатым наследником Муратом, который желает брать от жизни все. Хайят приходится не просто, но она всеми силами старается остаться в Стамбуле.

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