Проверит работу полицейских за штраф идущему в магазин дедушке в Бердске главк региона. Сотрудники МВД также были без масок

В ведомстве пояснили, что полицейские оснащены средствами защиты, и им рекомендовано надевать маски в общественных местах. Протоколы за нарушение режима самоизоляции сотрудники МВД не составляют, только проводят с людьми профилактику.

Бердчанка запечатлела на камеру факт, где, по ее словам, полицейский составлял протокол на пенсионера за нарушение режима самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции по COVID-19 не составляют протоколы полицейские в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» 19 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, бердские пенсионеры нарушают режим самоизоляции, и на некоторых из них полицейские составляют административные протоколы.

Читательница «Курьер. Среда. Бердск» Елена Иванова стала очевидцем того, как сотрудники полиции остановили дедушку, идущего из магазина. И составили на него протокол.

По словам Елены Александровны, полицейские сами нарушили правила карантина: они были без масок, перчаток. Разговор с пенсионером происходил на близком расстоянии.

Бердчанка считает, что полицейские зря остановили пожилого человека, ведь он не праздно шатался по городу, а шел из магазина, где покупал продукты.

-Лучше бы приняли меры к подросткам, которые группами собираются каждый день и вечер на «старом универмаге» или к мамам с маленькими детьми, без масок гуляющим по городу и по магазинам, — отметила Елена Иванова.

-Сотрудники полиции полностью экипированы необходимыми средствами защиты в настоящее время. Если что-то попало в объектив фотоаппарата очевидца, нужно дату и время происходившего, улицу, что происходило. Потому что сотрудники полиции проводят профилактические беседы о том, что нужно соблюдать правила самоизоляции. То, что они составляют протоколы за нарушение режима, такого нет. Возможно, составлялся протокол по другой причине. Ведь существует много различных правонарушений. Мы не можем сказать, что видела женщина. Вы можете писать с ее слов, но тогда мы будем смотреть и проверять каждые факты, и тогда будут вопросы ко всем. Голословно говорить о том, что сотрудники полиции поголовно штрафуют пенсионеров, мы не имеем права и не можем так говорить, только исходя из одной фотографии, которую сделал очевидец. Да, мы проводим с гражданами профилактические беседы, особенно с пожилыми людьми, которые в настоящее время должны находиться в большей части дома для сохранности своего здоровья. Протоколов мы не составляем по нарушению режима самоизоляции, — подчеркнули в пресс-центре ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудникам полиции, как и всем другим, рекомендовано находится в общественных местах и при общении с гражданами в масках, и все они оснащены необходимыми средствами защиты, акцентировали в ведомстве.