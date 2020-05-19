В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда:
Скажите, кому положена помощь 65+. Кто ее выдает ?
Кому положена помощь 65+. Кто ее выдает?
12:44 19.05.2020
Кто ее выдает ?
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда:
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От редакции
Как помогают тем, кому за +65?
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