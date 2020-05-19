Кому положена помощь 65+. Кто ее выдает?

Кто ее выдает ?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда:

Скажите, кому положена помощь 65+. Кто ее выдает ?

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