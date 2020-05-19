Устраняет свищ на трубе к дому №54 по ул. Вокзальной КБУ Бердска. Обещают справиться за 3 часа

После ликвидации аварии на водоводе в здание вернется горячая и холодная вода.

Авария на трубопроводе случалась в Бердске

Устраняет коммунальную аварию на водопроводной трубе на вводе в дом №54 по ул. Вокзальной Комбинат бытовых услуг Бердска.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству Александр Алексеенко, на вводе в здание образовалось отверстие, свищ. Авария будет устранена в течение трех часов, отметил 19 мая в 13.40 Александр Алексеенко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в связи с выявленным дефектом на водоводе по адресу ул. Вокзальная, 54, прекращена подача холодной и горячей воды воды по указанному адресу с 10: 00 19 мая ориентировочно до 20:00, предупредила жителей мэрия.