19.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Невооруженным глазом могут увидеть МКС жители России до 29 мая 2020 года

14:32 19.05.2020 Фото: Pixabay
0

До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции. Станция на небе выглядит как яркая звездочка, двигающаяся с юго-запада на юго-восток. Таким образом, искать МКС нужно на южном небосклоне. Пролет длится несколько минут.

Невооруженным глазом могут увидеть МКС жители России до 29 мая 2020 года
Видимый пролет станции будет длиться больше шести минут

«Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо», — говорят специалисты Роскосмоса​​.

МКС летает над Землей на высоте более 400 км. Поэтому многие уверены, что увидеть ее невооруженным глазом на таком расстоянии попросту невозможно. Но в действительности космическая станция, как утверждают эксперты, третий по яркости объект в ночном небе. За 24 часа станция облетает планету более 15 раз. И практический каждый землянин, если окажется в нужном месте, может увидеть многотонное творение инженерной мысли без помощи телескопов.

Шансы возрастают после заката, когда полностью стемнело, или перед самым рассветом. Именно в эти часы блеск отражающей поверхности МКС увеличивается в разы.

В Роскосмосе отмечают, что станция пролетает с юго-запада на юго-восток, поэтому чтобы ее увидеть, нужно смотреть на южный небосклон.

Узнать о времени пролета станции в вашем городе, можно здесь.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Если все пойдет по графику, то 28 мая на станцию на корабле Crew Dragon прилетят астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Видели МКС в небе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Заболели коронавирусом медики скорой помощи в Искитиме, подтвердил главврач ЦГБ Алексей Кайгородов
15:52 19-05-2020
Заболели коронавирусом медики скорой помощи в Искитиме, подтвердил главврач ЦГБ Алексей Кайгородов
Пьяные вусмерть два детдомовца украли энергетики и шоколад в супермаркете Новосибирска. Один из них "попался" уже в 4 раз
15:51 19-05-2020
Пьяные вусмерть два детдомовца украли энергетики и шоколад в супермаркете Новосибирска. Один из них
Самое важное о посадках и пересадке в открытый грунт в мае 2020 года
15:48 19-05-2020
Самое важное о посадках и пересадке в открытый грунт в мае 2020 года
БердскПаника, страх, и желание жить: как с подозрением на COVID-19, пневмонией и горячкой попала в пульмонологию Искитима жительница Бердска
15:45 19-05-2020
Паника, страх, и желание жить: как с подозрением на COVID-19, пневмонией и горячкой попала в пульмонологию Искитима жительница Бердска
Как правильно посадить землянику в мае 2020 года
15:40 19-05-2020
Как правильно посадить землянику в мае 2020 года
Как на нас повлияет Ретроградная Венера в 2020 году: Поможет удачно выйти замуж и наладить рабочие контакты
15:37 19-05-2020
Как на нас повлияет Ретроградная Венера в 2020 году: Поможет удачно выйти замуж и наладить рабочие контакты
На 3 - 4 градуса жарче, чем всегда будет летом в Сибирском ФО
15:31 19-05-2020
На 3 - 4 градуса жарче, чем всегда будет летом в Сибирском ФО
БердскУмерли 115 человек от коронавируса за сутки в России. Всего погибли 2 837 жителей на 19 мая
15:30 19-05-2020
Умерли 115 человек от коронавируса за сутки в России. Всего погибли 2 837 жителей на 19 мая
БердскВторая 5-метровая яма: Меняют «гнилую» трубу теплотрассы на Торговом центре в Микрорайоне Бердска
15:17 19-05-2020
Вторая 5-метровая яма: Меняют «гнилую» трубу теплотрассы на Торговом центре в Микрорайоне Бердска
Умер в 30 лет актер Грегори Тайри Бойс из фильма "Сумерки"
15:16 19-05-2020
Умер в 30 лет актер Грегори Тайри Бойс из фильма