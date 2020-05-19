Невооруженным глазом могут увидеть МКС жители России до 29 мая 2020 года

До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции. Станция на небе выглядит как яркая звездочка, двигающаяся с юго-запада на юго-восток. Таким образом, искать МКС нужно на южном небосклоне. Пролет длится несколько минут.

Видимый пролет станции будет длиться больше шести минут

«Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо», — говорят специалисты Роскосмоса​​.

МКС летает над Землей на высоте более 400 км. Поэтому многие уверены, что увидеть ее невооруженным глазом на таком расстоянии попросту невозможно. Но в действительности космическая станция, как утверждают эксперты, третий по яркости объект в ночном небе. За 24 часа станция облетает планету более 15 раз. И практический каждый землянин, если окажется в нужном месте, может увидеть многотонное творение инженерной мысли без помощи телескопов.

Шансы возрастают после заката, когда полностью стемнело, или перед самым рассветом. Именно в эти часы блеск отражающей поверхности МКС увеличивается в разы.

В Роскосмосе отмечают, что станция пролетает с юго-запада на юго-восток, поэтому чтобы ее увидеть, нужно смотреть на южный небосклон.

Узнать о времени пролета станции в вашем городе, можно здесь.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Если все пойдет по графику, то 28 мая на станцию на корабле Crew Dragon прилетят астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Источник: РГ