Гул летающего истребителя сводит с ума жителей Бердска

Над Бердском летает истребитель в течение получаса 19 мая. Он кружит над центром и Микрорайоном.
Напомним, проносились истребители МиГ-31 в небе над Бердском 6 мая. Военные летчики готовились к репетиции парада Победы в Новосибирске.
Автор видео Курьер. Среда. Бердск
Да, конечно. Летает над жилыми районами, практически по головам. Неужели нельзя перенести эти полёты в другое место?
Не пугает, а бесит. Почему сжигать топливо нужно именно над Бердском? Пусть летят в Новосибирск людей травить. Они ведь там базируются?
Кстати, помимо одного было еще два истребителя минут ~20 назад... но они или пролетали или просто быстро улетели.
Да!