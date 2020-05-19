Гул летающего истребителя сводит с ума жителей Бердска

19 мая истребитель уже больше 30 минут кружит над городом.

Гул истребителя тревожит бердчан Над Бердском летает истребитель в течение получаса 19 мая. Он кружит над центром и Микрорайоном. Напомним, проносились истребители МиГ-31 в небе над Бердском 6 мая. Военные летчики готовились к репетиции парада Победы в Новосибирске. Автор видео Курьер. Среда. Бердск

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