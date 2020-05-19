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Гул летающего истребителя сводит с ума жителей Бердска

14:46 19.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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19 мая истребитель уже больше 30 минут кружит над городом.

Гул летающего истребителя сводит с ума жителей Бердска
Гул истребителя тревожит бердчан

Над Бердском летает истребитель в течение получаса 19 мая. Он кружит над центром и Микрорайоном.

Напомним, проносились истребители МиГ-31 в небе над Бердском 6 мая. Военные летчики готовились к репетиции парада Победы в Новосибирске.

Автор видео Курьер. Среда. Бердск

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От редакции

Пугает истребитель?

Аноним, 19 мая 2020 14:50
Не сводит с ума, а раздражает. А если представляешь стоимость потраченного топлива на абсолютно непонятные манёвры, то ещё и злит. Мб от топлива таким причудливым способом избавляются?
Житель, 19 мая 2020 15:45
Предлагаете летчикам на тренажере заниматься, а потом будете критиковать их за непроффесионализм? Классика комментирования!
Аноним, 19 мая 2020 14:55
НВР:
Да, конечно. Летает над жилыми районами, практически по головам. Неужели нельзя перенести эти полёты в другое место?
Гость, 19 мая 2020 14:59
НВР: Истребитель - истребляет! Пугает - пугатель.
Шатал Истребители, 19 мая 2020 15:00
НВР:
Не пугает, а бесит. Почему сжигать топливо нужно именно над Бердском? Пусть летят в Новосибирск людей травить. Они ведь там базируются?

Кстати, помимо одного было еще два истребителя минут ~20 назад... но они или пролетали или просто быстро улетели.
Аноним, 19 мая 2020 15:01
НВР:
Да!
колобок, 19 мая 2020 15:01
Достал это самолет! Работаю на дому, телефон не слышно, вот почему обязательно летать над городом, почему нельзя над рекой летать
Аноним, 19 мая 2020 15:04
НВР: да. почему он летает?
Аноним, 19 мая 2020 15:36
Он вакцину разбрасывает над городомЛучше б денег скинул.

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