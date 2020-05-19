На 28% снизился ВВП в апреле в России

Объем поступивших доходов составил 7 001 643,5 млн. рублей или 34,0% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Чиновникам могут простить часть ошибок в декларациях о доходах

По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь — апрель 2020 года составило:

— объем поступивших доходов – 7 001 643,5 млн. рублей или 34,0% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

— исполнение расходов – 6 878 762,7 млн. рублей или 35,0% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», и 31,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

— профицит – 122 880,8 млн. рублей.

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило 176 878,8 млн. рублей и (-)299 759,6 млн. рублей соответственно.

Доходы федерального бюджета

Доходы федерального бюджета за январь — апрель 2020 года в разрезе федеральных органов исполнительной власти — администраторов доходов федерального бюджета, на которые приходятся максимальные объемы администрируемых доходов:

Федеральной налоговой службой – в сумме 3 950 943,8 млн. рублей, или 30,0% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год;

Федеральной таможенной службой – в сумме 1 499 799,0 млн. рублей, или 27,4% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год;

Другими федеральными органами – в сумме 1 550 920,7 млн. рублей, или 79,5% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год.

Фонд национального благосостояния

По состоянию на 1 января 2020 года совокупный объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 7 773 062,6 млн. рублей.

В марте 2020 года в соответствии с приказом Минфина России от 13 марта 2020 г. № 109 «Об использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, поступивших в 2019 году, на формирование Фонда национального благосостояния» средства в иностранных валютах в суммах 20 630,8 млн. долларов США, 18 431,1 млн. евро и 3 589,3 млн. фунтов стерлингов, приобретенные за счет средств федерального бюджета в пределах объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета за 2019 год, зачислены на счета по учету средств ФНБ в соответствующих иностранных валютах.

В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в апреле 2020 года часть средств Фонда национального благосостояния на счетах в Банке России в сумме 17,0 млн. долл. США, 15,7 млн. евро и 3,0 млн. фунтов стерлингов была реализована за 2 877,3 млн. рублей, после чего средства Фонда национального благосостояния в сумме 3 687,9 млн. рублей (включая 810,6 млн. рублей, ранее зачисленные на счет по учету средств Фонда национального благосостояния в Банке России в рублях) зачислены на счет по учету средств федерального бюджета.

Курсовая разница от переоценки средств Фонда за январь — апрель 2020 года составила 1 197 168,3 млн. рублей, в том числе по:

– остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России – 1 113 346,9 млн. рублей;

– средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 35 351,1 млн. рублей;

– номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 48 470,3 млн. рублей.

По состоянию на 1 мая 2020 года объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 12 405 770,3 млн. рублей.

Источник: minfin.ru