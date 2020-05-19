Группа Little big с клипом «Hypnodancer» попала в десятку самых просматриваемых видео в мире

За десять дней шуточный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал более 33 миллионов просмотров на платформе.

Клип «Hypnodancer» попал в тренды YouTube 26 стран

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/05/11/553810-gruppa-little-big-s-klipom-na-pesnyu-hypnodancer-popala-v-trendy-youtube-v-26-stranax-mira

В инстаграме питерской рейв-группы Little big опубликовали пост, в котором сообщается, что клип коллектива на последний трек «Hypnodancer» попал в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.



«Наш новый клип «Hypnodancer» оказался на пятом месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube!», — говорится в записи.

За десять дней шуточный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал более 33 миллионов просмотров на платформе.

Первую строчку в этом рейтинге заняло видео на трек «Gooba» недавно освободившегося из тюрьмы рэпера 6ix9ine (Даниэль Эрнандес). За это же время он набрал 183 миллиона просмотров. На втором месте — совместный ролик Арианы Гранде и Джастина Бибера на песню «Stuck with you» — более 40 миллионов просмотров.



Ранее участники Little big сообщили, что клип «Hypnodancer» попал в тренды YouTube 26 стран.