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Группа Little big с клипом «Hypnodancer» попала в десятку самых просматриваемых видео в мире

17:35 19.05.2020 Фото: © Little Big
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За десять дней шуточный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал более 33 миллионов просмотров на платформе.

Группа Little big с клипом Hypnodancer попала в десятку самых просматриваемых видео в мире
Клип «Hypnodancer» попал в тренды YouTube 26 стран
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/05/11/553810-gruppa-little-big-s-klipom-na-pesnyu-hypnodancer-popala-v-trendy-youtube-v-26-stranax-mira

В инстаграме питерской рейв-группы Little big опубликовали пост, в котором сообщается, что клип коллектива на последний трек «Hypnodancer» попал в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.

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Our new «Hypnodancer» music video is on 5th place in the International YouTube Weekly Chart! ⠀ Наш новый клип «Hypnodancer» оказался на 5 месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube!

Публикация от LITTLE BIG (@littlebigband)


«Наш новый клип «Hypnodancer» оказался на пятом месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube!», — говорится в записи.

За десять дней шуточный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал более 33 миллионов просмотров на платформе.
Первую строчку в этом рейтинге заняло видео на трек «Gooba» недавно освободившегося из тюрьмы рэпера 6ix9ine (Даниэль Эрнандес). За это же время он набрал 183 миллиона просмотров. На втором месте — совместный ролик Арианы Гранде и Джастина Бибера на песню «Stuck with you» — более 40 миллионов просмотров.

Ранее участники Little big сообщили, что клип «Hypnodancer» попал в тренды YouTube 26 стран.

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