Группа Little big с клипом «Hypnodancer» попала в десятку самых просматриваемых видео в мире

В инстаграме питерской рейв-группы Little big опубликовали пост, в котором сообщается, что клип коллектива на последний трек «Hypnodancer» попал в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
«Наш новый клип «Hypnodancer» оказался на пятом месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube!», — говорится в записи.
За десять дней шуточный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал более 33 миллионов просмотров на платформе.
Первую строчку в этом рейтинге заняло видео на трек «Gooba» недавно освободившегося из тюрьмы рэпера 6ix9ine (Даниэль Эрнандес). За это же время он набрал 183 миллиона просмотров. На втором месте — совместный ролик Арианы Гранде и Джастина Бибера на песню «Stuck with you» — более 40 миллионов просмотров.