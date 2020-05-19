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Умер в 30 лет актер Грегори Тайри Бойс из фильма «Сумерки»

15:16 19.05.2020 Фото: Getty Images
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Бойс и его подруга, 27-летняя Натали Адепою , были найдены мертвыми в своей квартире в Лас-Вегасе. Причина смерти еще не раскрыта.

Умер в 30 лет актер Грегори Тайри Бойс из фильма Сумерки
В «Сумерках» 2008 года Бойс сыграл Кроули, ученика средней школы Форкса

Грегори Тайри Бойс , самый известный за роль Тайлера Кроули в первом фильме «Сумерки», скончался 13 мая, подтвердил « Variety » офис коронера округа Кларк . Ему было 30 лет.

Бойс и его подруга, 27-летняя Натали Адепою , были найдены мертвыми в своей квартире в Лас-Вегасе. Причина смерти еще не раскрыта.

В «Сумерках» 2008 года Бойс сыграл Кроули, ученика средней школы Форкса, который чуть не сбил Беллу (Кристен Стюарт) своей машиной. Когда Эдвард (Роберт Паттинсон) может остановить машину своей рукой, подозрение Беллы, что Эдвард — вампир, укрепляется.

Бойс также сыграл роль Ковбоя в короткометражном видео под названием «Апокалипсис» в 2018 году. Однако, согласно сообщению в Facebook, сделанному матерью Бойса, Лизой Уэйн, Бойс недавно нацелился на открытие ресторана.

Источник: variety.com

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