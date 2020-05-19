19 мая 2020 года ночь Могущества: Как избавиться от всех грехов в Ляйлятуль-кадр

Если у человека нет возможности провести всю ночь в молитвах, он должен продержаться последнюю треть ночи. Лучшим покаянием считается тауба – вознесение и сердцем, и языком мольбы о прощении грехов к Всевышнему Аллаху.

Ночь Могущества или Ляйлятуль-кадр – наиболее почитаемая ночь в исламе

Рамадан – считается священным месяцем духовного очищения и совершенствования. Наиболее значимой для мусульман ночью Рамадана является ночь Предопределения или Могущества. У этого события есть несколько названий – ночь Ляйлятуль, ночь аль-Кадр и ночь Могущества.

Аль-Кадр является наиболее почитаемой среди мусульман, которая наступает в благословенный месяц. Завершится ночь Могущества с утренней молитвой.

Ночь Могущества или Ляйлятуль-кадр – наиболее почитаемая ночь в исламе, когда пророк Мухаммад открыл первую суры Корана в 610 году в пещере Хира горы Джабаль ан-Нуп. Тогда к молящему Пророку явился ангел Джабраил, передал свиток и произнес:

«Читай!» (Коран!).

В ночь Могущества нужно просить прощения у Всевышнего за совершенные грехи и читать Коран. Название Ляйлятуль-Кадр можно перевести с арабского на русский как «теснота». Если верить преданию, в аль-Кадр с небес спускаются ангелы. Их так много, что им становится тесно.

На какую дату в 2020 году придется Ляйлятуль-Кадр

У священной ночи нет фиксированной даты. Обычно, она приходится на последние 10 дней поста Рамадана. Большая часть богословов рекомендуют обращать особое внимание на 27 день месяца Рамадан, так как это наиболее вероятная дата. В Коране упоминаются еще 21, 23, 25, 27 и 29 дни. Верующие мусульмане проводят дни в ожидании наступления ночи Могущества в молитвах.

В 2020 году ночь Могущества наступит в ночь на 19 мая. Большинство исламских ученых сходятся во мнении, что Ляйлятуль-кадр приходится именно на 27 день Рамадана. В связи с этим, торжественные мероприятия на государственном и местном уровнях, приуроченные к этому событию, проводят именно на 27 день Рамадана. Священная ночь наступит сразу после захода солнца и продлится до рассвета.

Как правильно проводить ночь Могущества

В Ляйлятуль-Кадр у мусульман принято проводить время в покаяниях (тауба), чтобы заслужить прощения Всевышнего за совершенные ранее грехи. В священную ночь необходимо читать Коран, совершать пропущенные намазы, прощать обиды, мечтать о самом сокровенном и обращаться к Всевышнему с сердечными просьбами. По этой причине мусульмане стараются провести ночь аль-Кадр в мечети.

Считается, что за каждую прочитанную букву Корана в другое время дается всего одно воздаяние (саваб), в месяц Рамадан — от 10 до 1000, а в ночь аль-Кадр – до 30 тысяч. Верующие мусульмане стараются не пропускать эту ночь, так как это считается невосполнимой потерей. Помимо этого, мусульманские верующие на протяжении последних 10 дней Рамадана совершают дополнительную молитву и как минимум одно благое деяние.

Если у человека нет возможности провести всю ночь в молитвах, он должен продержаться последнюю треть ночи. Лучшим покаянием считается тауба – вознесение и сердцем, и языком мольбы о прощении грехов к Всевышнему Аллаху. В ночь Могущества и Предопределения верующие должны постараться возместить пропущенные намазы, читать Священный Коран, проанализировать свои ошибки и строить планы на будущее.

Источник: Пронедра