Что нужно обязательно сделать на Троицу 7 июня 2020 года и когда будет родительский день перед сошествием Святого Духа

На кладбище даже в родительский день нельзя устраивать трапезы – поминают умерших родственников, собравшись семьей дома. Священники не перестают напоминать: усопшие нуждаются не в присутствии живых родственников у их могил на кладбище, а в молитвах, которые облегчают их души.

Троица – это тот день, когда православные узнали о триединстве Бога – Бог-Отец, Бог-Сын, Святой Дух

Троица – немаловажный праздник в православии, причислен к двунадесятым. По церковному его называют Днем сошествия Святого Духа, по-народному – Пятидесятницей. Народное название возникло, поскольку праздник приходится на 50-й день после Пасхи. Церковное название указывает на событие, произошедшее с учениками Иисуса Христа.

Троица – это тот день, когда православные узнали о триединстве Бога – Бог-Отец, Бог-Сын, Святой Дух. Ежегодно праздник отмечают в разные даты, потому как дата праздновать Пасхи также меняется. Троице предшествуется родительская суббота – один из поминальных дней в году, в который ходят на кладбище.

Когда отмечается Троица в 2020 году

У праздника Троица нет фиксированной даты, поскольку он зависит от празднования Светлого Воскресения Христова. В 2020 году Пасху отметили в православии 19 апреля, а Троица приходится на 50-й день после нее – 7 июня. Считается, что праздник установили ученики Христа, закрепив в памяти всех верующих большое событие – сошествие Духа Святого. Это произошло в Сионской горнице, в которой апостолы собрались на очередную молитву. Спустя многие годы Сионскую горницу перестроили в христианский храм.

Согласно библейской истории, после сошествия Святого Духа апостолы получили в дар несколько возможностей. Они начали говорить на различных языках мира, и стали по нему путешествовать, проповедовать христианство, нести Слово Божие. Апостолы были наделены способностью пророчествовать, и даром исцелять.

Троица в качестве православного праздника была установлена в 381 году. Соответствующий документ подписали члены созыва II Вселенского соборы. Событие произошло в Константинополе. Параллельно было сформулировано учение о Троице, утвержден догмат. Все Божеские лица стали равными и единосущными.

Что православные делают на Троицу

Как и в любой другой религиозный праздник, на Троицу православные идут в храмы на утреннюю службу, затем – Божественную литургию и Великую вечерню. Троица считается одним из самых красивых церковных праздников. Главный его цвет – зеленый, ведь зеленью в этот день украшают помещения внутри храма, в домах: пол устилают свежескошенной травой, а иконки украшают полевыми цветами. Зелень оберегает жилище от всего плохого.

На Троицу у православных принято собираться всей семьей за праздничным столом, приглашать гостей. Вкушать можно любые блюда, поскольку поста в этот день нет. Единственно, что строго запрещено – употреблять алкоголь. Также в праздник начинают свататься, но свадьбу планируют на Покров. Говорят, если пара женится на Покров, то будет жить счастливо, семья окажется крепкой.

Перед Троицей обязательно убирают в доме, ведь в праздник подобной работой заниматься нельзя, готовят еду, приводят в порядок газоны. Также в этот день не стирают, не планируют физическую работу, какие-то кропотливые дела, садовые и огородные работы, венчание. На кладбище ходят накануне праздника – в Троицкий родительский день.

Какого числа будет родительский день перед Троицей в 2020 году

Родительский день в 2020 году перед Троицей приходится на 6 июня: православные идут на кладбище, поминают усопших родственников, близких людей. В течение этого дня важно помогать нищим, совершать пожертвования, богоугодные дела. Родительская суббота – особенный день, специально отведенный церковью для поминания усопших.

В родительский день, впрочем, как и любой другой, священнослужители не молятся за упокой душ самоубийц, некрещенных людей. Их имена нельзя указывать в поминальных записках.

Накануне Троицы в поминальный день православные еще утром посещают храм, чтобы принять участие в специальной литургии. Потом они отправляются на кладбище, приводят в порядок могилки, моют памятник, красят оградки, оставляют цветы. На кладбище даже в родительский день нельзя устраивать трапезы – поминают умерших родственников, собравшись семьей дома.

Священники не перестают напоминать: усопшие нуждаются не в присутствии живых родственников у их могил на кладбище, а в молитвах, которые облегчают их души.

Источник: Пронедра