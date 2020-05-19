Умерли 115 человек от коронавируса за сутки в России. Всего погибли 2 837 жителей на 19 мая

Умирают от коронавируса по 100 человек в день в России

9 263 новых случая коронавируса выявлено в России за сутки, сообщает центральный штаб.

Общее число заболевших — 299 941 человек. Наибольшее число новых случаев подтверждено в регионах: Москва — 3 545, Подмосковье — 898, Санкт-Петербург — 453, Нижегородская область — 260.

Более 40% (3 988) новых случаев выявлены как контактные и не имеют клинических проявлений.

За последние сутки умерли 115 человек (за весь период — 2 837), выписаны по выздоровлению — 5 921 человек (за весь период — 76 130).