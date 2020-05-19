На 3 — 4 градуса жарче, чем всегда будет летом в Сибирском ФО

В большинстве своем синоптики прогнозируют аномальную жару летом в 2020 году. В течение всех трех месяцев могут происходить природные катаклизмы, поэтому погода не будет устойчивой и стабильной.

В большинстве своем синоптики прогнозируют аномальную жару летом в 2020 году

Несмотря на то, что по календарю еще продолжается весна, синоптики уже составляют долгосрочные прогнозы на лето 2020 года. Однако специалисты уточняют: они не могут быть точными на 100%. Россия расположена таким образом, что проходит через несколько климатических поясов, поэтому в разных субъектах могут быть разные температурные нормы, уровни осадков.

В большинстве своем синоптики прогнозируют аномальную жару летом в 2020 году. В течение всех трех месяцев могут происходить природные катаклизмы, поэтому погода не будет устойчивой и стабильной. В некоторых регионах будет прохладнее, нежели летом прошлого года, а в иных наоборот – температура окажется выше прошлогодних показаний.

Прогноз погоды на лето 2020 года по месяцам

Синоптики не могут с максимальной точностью прогнозировать погоду на лето 2020 года, поскольку потоки воздушных масс могут менять свое направление. Тем не менее, они уже озвучили долгосрочные прогнозы на каждый месяц.

Прогноз на июнь

Для Москвы и Подмосковья – в утренние часы температура составит +17.. +22 градусов, в дневные – до +20.. +25 градусов. Вероятен дождь, сильный ветер.

Для Краснодарского края — в дневные часы температура составит +25.. +27 градусов. Погода будет влажной, местами окажется достаточно жарко. Черное море прогреется до +20 градусов.

Для Сибирского ФО – в северной части округа температура будет в пределах нормы для июня – до +11.. +14 градусов, в южной части она на +3.. +4 градусов превысит норму.

Для Северо-Западного ФО – будет прохладно и влажно. Например, в СПб в среднем температура будет составлять +20.. +23 градусов, а в Карелии будет дождить.

Для Уральского ФО – температура составит +15.. +18 градусов для Югры.

Прогноз на июль

В большинстве российских регионов в июле 2020 года будет жарко согласно долгосрочным прогнозам синоптиков. В Москве и Московской области прогнозируют засуху: высока вероятность возгорания торфяников. Россиянам рекомендуют отдыхать в Анапе, Геленджике, Сочи. Черное море в середине лета будет прогрето до +26.. +27 градусов.

На северо-западе России ожидаются в июле осадки в виде сильных дождей. Температура воздуха достигнет +27 градусов в СПб и Ленобласти, но там, также в столице, Центральном ФО и Поволжье могут пройти мощные ливни с ураганами.

Прогноз на август

В последнем летнем месяце в России в 2020 году будет умеренно жарко, но только в первых числах. Август окажется жарким для некоторых областей:

Белгородская; Воронежская; Краснодарский край; Республика Татарстан; Ростовская; Самарская.

В указанных областях температура будет достигать +23.. +27 градусов. После 15 числа она спадет до +15.. +20 градусов днем.

Источник: Пронедра