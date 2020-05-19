Как правильно посадить землянику в мае 2020 года

Земляника любит солнечное место. А вот в низине, где застаивается вода, она не сможет использовать свой генетический потенциал полностью – выпреет, поразится гнилостными болезнями. Учитывайте и то, что не любые предшественники ей подойдут.

Самый благоприятный период для высаживания земляники – первая половина мая

В Центральном федеральном округе землянику садовую высаживают в апреле и мае. Не так-то просто сегодня остановить свой выбор на сорте, ведь ягоды бывают белого, желтоватого, красного и оранжево-красного цветов.

Остаться в живых

Самый благоприятный период для высаживания земляники – первая половина мая. Именно в это время года под воздейст­вием дневных и ночных положительных температур прогревается почва, и, что немаловажно, она ещё сохранит до этого момента влагу. А вот спустя две недели – в конце мая – ситуация резко изменится. Среднесуточные температуры значительно повысятся, количество атмосферных осадков сократится. Для только что посаженных нежных кустиков земляники такая жаркая и сухая погода станет неблагоприятным фактором. Растения, испытывая стресс, потратят весь запас энергии на укоренение. Однако опытные садоводы, умея работать с этой культурой, разбивают новые грядки под землянику в течение всего летнего сезона.

Как сделать “школку”?

Вы наверняка заметили, что маленькие кустики растений обильно плодоносят, на них по­степенно вызревает неимоверное количество ягод. Для образования урожая земляника берёт питательные вещества из почвы. Лучше всего каждые 3 года переносить грядку на другое место, так вы решите и ещё одну проблему – ликвидируете предпосылки возникновения грибных болезней и сократите количество вредителей. Чаще всего они заносятся на участок вместе с посадочным материалом. Поэтому многие садоводы, купив хороший сорт и проведя его «испытания» на собственном участке, стараются больше не приобретать всё новые и ­новые сорта.

На небольшой грядке разбейте «школку», расположив её в удалении от земляничника. Удаляйте у кустиков бутоны и завязи, а обильно разросшиеся усы отращивайте, пришпиливая и присыпая. Укоренившиеся усы отделяйте от растения и используйте для осенней посадки.

Выбор места

Земляника любит солнечное место. А вот в низине, где застаивается вода, она не сможет использовать свой генетический потенциал полностью – выпреет, поразится гнилостными болезнями. Учитывайте и то, что не любые предшественники ей подойдут. Лучшие – бобовые, что напитали почву азотом, корнеплоды – свёкла и морковь, а также чеснок.

Если говорить о типе почвы, то больше всего королева ягод любит расти на суглинистых и супесчаных.

Особенности посадки

Разглядите купленный посадочный материал. У мини-кустика есть верхушечная почка, от которой и идёт рост всей надземной зелёной массы растения. При посадке верхушечная почка должна находиться на одном уровне с землёй. Если эту почку расположить выше почвы, то постепенно у растения оголятся корни, а если глубже, то почка выпреет и растение погибнет.

Варианты грядок

Землянику сажают на ровной поверхности, если на участке преобладает лёгкая по механическому составу и окультуренная почва. Больше всего садоводам полюбился вариант посадки земляники в гребни, ранее эта технология была успешно апробирована на картофеле. Преимуществ у неё несколько: растение, оказавшись на небольшой «возвышенности», получает больше солнечного тепла, а его корневая система начинает активно формироваться в прогретой почве. Но и минусы у такого варианта тоже имеются, например обильно растущие сорняки. Поэтому одним из самых технологичных способов считают посадку земляники в высокие грядки, скреплённые досками или любым другим подходящим материалом. В них также создаётся оптимальный микроклимат – в них хорошо прогревается грунт, излишняя вода не застаивается.

Вертикально растёт

Для экономии места всё больше садоводов пытаются выращивать садовую землянику во всевозможных вертикальных конструкциях – контейнерах, бочках, пирамидах, каскадных грядах. С одной стороны, в малом объёме грунта растению будет тепло, сорняки не станут докучать, но с другой – необходимы частый полив и подкормки. Не забывайте и о том, что жизнь у вертикальной грядки ­коротка, – зиму такие растения вряд ли переживут.

Кстати

Удобрения вносите осторожно. Перекормка приведёт к «жированию» – растение начнёт тратить поступившие питательные вещества на наращивание зелёной массы – отрастит много побегов и листьев. Однако цвести и завязывать ягоды перекормленное растение не захочет.

Интересные сорта садовой земляники

Название сорта, характеристика плодоношения, регион выращивания Срок созревания, урожайность, кг/м² Образование усов Форма,

цвет, масса ягод Содержание сахара, %; витамина С, мг %; вкус Белоснежка, ремонтантный, РФ ранний, 1,1 – коническая, беловато-жёлтая, 1,5 г 8,3; 75; сладкий Гейзер, неремонтантный,

Волго-Вятский средний, 0,4 много тупоконическая, красная, 7,1 5,4; 54; кисло-сладкий Душистое лукошко, ремонтантный, РФ ранний, 1,2 – коническая, красная, 1,4 9; 70; сладко-кислый Золотинка, ремонтантный, РФ ранний, 0,7 – коническая, беловато-жёлтая, 1,7 7,6; 82,4; сладкий Крымская ремонтантная,

ранний, 1 много широко-тупоконическая, красные, от 6,5 до 30 6,6; –; сладкий Розовая мечта, ремонтантный, РФ ранний, 1,6 – коническая, красная, 12 9,3; 72,3; сладкий Чаровница, ремонтантный, РФ ранний, 2 – цилиндрическая, красная, 11 8,5; 82,3; сладкий Эллиани, неремонтантный, Центрально-Чернозёмный ранний, 1 много коническая, оранжево‑красная, от 9,8 до 24,5 7,2; 65, сладко-кислый

Источник: АиФ