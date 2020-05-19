Как правильно посадить землянику в мае 2020 года

В Центральном федеральном округе землянику садовую высаживают в апреле и мае. Не так-то просто сегодня остановить свой выбор на сорте, ведь ягоды бывают белого, желтоватого, красного и оранжево-красного цветов.
Остаться в живых
Самый благоприятный период для высаживания земляники – первая половина мая. Именно в это время года под воздействием дневных и ночных положительных температур прогревается почва, и, что немаловажно, она ещё сохранит до этого момента влагу. А вот спустя две недели – в конце мая – ситуация резко изменится. Среднесуточные температуры значительно повысятся, количество атмосферных осадков сократится. Для только что посаженных нежных кустиков земляники такая жаркая и сухая погода станет неблагоприятным фактором. Растения, испытывая стресс, потратят весь запас энергии на укоренение. Однако опытные садоводы, умея работать с этой культурой, разбивают новые грядки под землянику в течение всего летнего сезона.
Как сделать “школку”?
Вы наверняка заметили, что маленькие кустики растений обильно плодоносят, на них постепенно вызревает неимоверное количество ягод. Для образования урожая земляника берёт питательные вещества из почвы. Лучше всего каждые 3 года переносить грядку на другое место, так вы решите и ещё одну проблему – ликвидируете предпосылки возникновения грибных болезней и сократите количество вредителей. Чаще всего они заносятся на участок вместе с посадочным материалом. Поэтому многие садоводы, купив хороший сорт и проведя его «испытания» на собственном участке, стараются больше не приобретать всё новые и новые сорта.
На небольшой грядке разбейте «школку», расположив её в удалении от земляничника. Удаляйте у кустиков бутоны и завязи, а обильно разросшиеся усы отращивайте, пришпиливая и присыпая. Укоренившиеся усы отделяйте от растения и используйте для осенней посадки.
Выбор места
Земляника любит солнечное место. А вот в низине, где застаивается вода, она не сможет использовать свой генетический потенциал полностью – выпреет, поразится гнилостными болезнями. Учитывайте и то, что не любые предшественники ей подойдут. Лучшие – бобовые, что напитали почву азотом, корнеплоды – свёкла и морковь, а также чеснок.
Если говорить о типе почвы, то больше всего королева ягод любит расти на суглинистых и супесчаных.
Особенности посадки
Разглядите купленный посадочный материал. У мини-кустика есть верхушечная почка, от которой и идёт рост всей надземной зелёной массы растения. При посадке верхушечная почка должна находиться на одном уровне с землёй. Если эту почку расположить выше почвы, то постепенно у растения оголятся корни, а если глубже, то почка выпреет и растение погибнет.
Варианты грядок
Землянику сажают на ровной поверхности, если на участке преобладает лёгкая по механическому составу и окультуренная почва. Больше всего садоводам полюбился вариант посадки земляники в гребни, ранее эта технология была успешно апробирована на картофеле. Преимуществ у неё несколько: растение, оказавшись на небольшой «возвышенности», получает больше солнечного тепла, а его корневая система начинает активно формироваться в прогретой почве. Но и минусы у такого варианта тоже имеются, например обильно растущие сорняки. Поэтому одним из самых технологичных способов считают посадку земляники в высокие грядки, скреплённые досками или любым другим подходящим материалом. В них также создаётся оптимальный микроклимат – в них хорошо прогревается грунт, излишняя вода не застаивается.
Вертикально растёт
Для экономии места всё больше садоводов пытаются выращивать садовую землянику во всевозможных вертикальных конструкциях – контейнерах, бочках, пирамидах, каскадных грядах. С одной стороны, в малом объёме грунта растению будет тепло, сорняки не станут докучать, но с другой – необходимы частый полив и подкормки. Не забывайте и о том, что жизнь у вертикальной грядки коротка, – зиму такие растения вряд ли переживут.
Кстати
Удобрения вносите осторожно. Перекормка приведёт к «жированию» – растение начнёт тратить поступившие питательные вещества на наращивание зелёной массы – отрастит много побегов и листьев. Однако цвести и завязывать ягоды перекормленное растение не захочет.
Интересные сорта садовой земляники
|Название сорта, характеристика плодоношения, регион выращивания
|Срок созревания, урожайность, кг/м²
|Образование усов
|Форма,
цвет, масса ягод
|Содержание сахара, %; витамина С, мг %; вкус
|Белоснежка, ремонтантный, РФ
|ранний, 1,1
|–
|коническая, беловато-жёлтая, 1,5 г
|8,3; 75; сладкий
|Гейзер, неремонтантный,
Волго-Вятский
|средний, 0,4
|много
|тупоконическая, красная, 7,1
|5,4; 54; кисло-сладкий
|Душистое лукошко, ремонтантный, РФ
|ранний, 1,2
|–
|коническая, красная, 1,4
|9; 70; сладко-кислый
|Золотинка, ремонтантный, РФ
|ранний, 0,7
|–
|коническая, беловато-жёлтая, 1,7
|7,6; 82,4; сладкий
|Крымская ремонтантная,
|ранний, 1
|много
|широко-тупоконическая, красные, от 6,5 до 30
|6,6; –; сладкий
|Розовая мечта, ремонтантный, РФ
|ранний, 1,6
|–
|коническая, красная, 12
|9,3; 72,3; сладкий
|Чаровница, ремонтантный, РФ
|ранний, 2
|–
|цилиндрическая, красная, 11
|8,5; 82,3; сладкий
|Эллиани, неремонтантный, Центрально-Чернозёмный
|ранний, 1
|много
|коническая, оранжево‑красная, от 9,8 до 24,5
|7,2; 65, сладко-кислый
Источник: АиФ