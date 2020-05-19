Как на нас повлияет Ретроградная Венера в 2020 году: Поможет удачно выйти замуж и наладить рабочие контакты

Ретроградная Венера в 2020 году особенно сильно повлияет на сферу общения, коммуникаций между людьми, так как все время будет находиться в знаке Зодиака Близнецы.

Ретроградная Венера поможет найти любовь в 2020 году

Мощная энергия планеты, которой покровительствует Богиня Любви, позволяет нам тоньше прочувствовать намерения партнера, выстроить гармоничные отношения с любимым, удачно выйти замуж за перспективного молодого человека.

Ретроградная Венера в 2020 году особенно сильно повлияет на сферу общения, коммуникаций между людьми, так как все время будет находиться в знаке Зодиака Близнецы.

Ретроградная Венера в 2020 году, как повлияет на знаки Зодиака

ОВЕН (Солнце или Асцендент в Овне)

Венера в этот раз будет идти ретроградно по вашему символичному дому коммуникаций и общения, поэтом у вас имеется вероятность возвращения людей из прошлого, с которыми вы можете возобновить общение.

Не исключено, что могут дать о себе знать и люди, с которыми вас когда-то связывали романтические отношения, однако возвращение к бывшим вряд ли возможно. Скорее, вы просто вернетесь мысленно в прошлое, чтобы оценить какие-то ситуации совершенно с другой стороны.

Впрочем, если вам какие-то люди были неприятны в прошлом, совсем не значит, что ваше общение может сейчас стать иным. В этот период советуем вообще не общаться с теми, кто может каким-то образом вас злить или пытаться переделать.

ТЕЛЕЦ (Солнце или Асцендент в Тельце)

У вас период ретро Венеры в этот раз может серьезно повлиять на ваше финансовое положение. Не исключено, что будут наблюдаться некоторые трудности, либо вы просто не сможете позволить себе купить то, что хотите. Однако этот период больше подходит для экономии средств, чем для трат. Не советуем покупать что-то крупное и ценное, особенно украшения и предметы искусства!

В этот период у вас может быть возврат к старым источникам дохода. Не исключено, что вам предложат старую работу (например, возобновится какой-то закрытый проект), либо вашим прошлым работодателям могут понадобиться вновь ваши услуги. Может быть также возвращение старых клиентов.

Сейчас не самое удачное время искать новую работу или новые источники дохода. Лучше подождать для этого, когда Венера станет в прямое положение (уже в июле 2020).

БЛИЗНЕЦЫ (Солнце или Асцендент в Близнецах)

В этот раз Венера будет двигаться по вашему родному знаку, выделяя темы, связанные с внешним видом, ощущением и оценкой себя, а также тем, какими вас оценивают и видят другие люди. Вы можете ощущать себя не слишком комфортно, не будете довольны своим внешним видом на все сто, поэтому будет желание что-то изменить, что-то переделать.

Однако это не самое лучшее время для того, чтобы кардинально менять имидж и внешний вид, даже если очень хочется. Лучше всего вернуться к тому, что вы когда-то уже пробовали и точно знаете, что вам это шло и приносило радость.

РАК (Солнце или Асцендент в Раке)

В этот период для вас будет лучшим сценарием – не показывать свои чувства и эмоции на публике, не доверять малознакомым людям и не рисковать деньгами. В это время вы можете слишком сильно погрузиться в свои фантазии, будете много мечтать и прокручивать в своем воображении лучшие картинки. Это все может завести вас слишком далеко, так как вы рискуете принять желаемое за действительное и оторваться от реальности в тот момент, когда необходимо быть реалистом.

Самое лучшее сейчас — воспользоваться своими ощущениями и выплеснуть их в виде любого творчества, начиная от каких-то ваших занятий искусством и до простых повседневных вещей, вроде приготовления пищи.

У вас может появиться желание заняться какой-то тайной деятельностью или погрузиться в мир психологии, эзотерики, тайных знаний, астрологии. Вы можете вернуться к изучению каких-то тем, которые начали изучать в прошлом, но забросили.

Если вас давно мучили какие-то вопросы, связанные с вашими отношениями или финансовым положением, обратитесь за помощью к психологии или тайным наукам. Вполне вероятно, что именно сейчас вы узнаете очень важные вещи для вас и получите инсайты!

ЛЕВ (Солнце или Асцендент во Льве)

Для вас действие ретро Венеры может быть не слишком заметно, либо этот период пройдет сравнительно спокойно, если только вы не работаете в областях, которые имеют отношение к Венере, то есть, связаны с искусством, юриспруденцией, торговлей одеждой и украшениями и т.д.

В этот период у вас могут появиться новые мечты и планы, однако лучше, если это будут краткосрочные планы, которые вы можете осуществить в период действия ретро Венеры. В это время более удачным будет возвращение к старым планам и целям или пересмотр текущих.

ДЕВА (Солнце или Асцендент в Деве)

Этот месяц может принести вам какие-то ситуации из прошлого, которые имеют непосредственное отношение к вашей профессиональной деятельности, либо вы имеете сейчас возможность вернуться к своим старым целям, которые по какой-то причине бросили на полпути.

Если вы имеете творческую работу, сейчас вы можете пересмотреть свои прежние идеи и концепции и продолжить их разрабатывать. Это будет куда лучше, чем начинать что-то кардинально новое. Не стоит открывать новые проекты, компании или впервые рекламировать свои услуги и товары.

Вообще Венера сейчас будет высвечивать ваши профессиональные темы, а также финансовые вопросы. Вам могут предложить, к примеру, занять должность, которую вы занимали ранее, либо позвонят с прежнего места работы.

Личная жизнь может сейчас влиять на профессиональную. Перед вами может стать непростой выбор – либо больше времени посвящать отношениям, либо работе. Сейчас будет очень важно находить золотую середину, потому что перекос в какую-то одну сторону может иметь неприятные последствия.

ВЕСЫ (Солнце или Асцендент в Весах)

В этот период начинать какое-то серьезное обучение будет проблематично, либо вы просто не получите того набора знаний, который необходим, чтобы в будущем использовать полученные знания для заработков.

Если вы хотите чему-то обучиться в этот период, стоит браться за какие-то мелкие темы, не начинать ничего глобального, а также хорошо продолжать изучать то, что вы забросили. Например, самое время для возвращения к изучению иностранного языка!

В мае-июне 2020 не стоит планировать дальних путешествий, так как вы можете столкнуться с разными трудностями, связанными с поездками. Могут быть отмена поездок или перенос их на более позднее время. Если вам все же удастся куда-то поехать, будьте бдительны, так как имеются риски денежных потерь.

Не стоит в этот период заводить отношения с иностранцами, а также вкладывать свои деньги в любые иностранные проекты.

СКОРПИОН (Солнце или Асцендент в Скорпионе)

В этот период вы можете столкнуться с внутренними переживаниями, эмоционально это не самый легкий для вас период, потому что в душе будут бороться самые разные чувства. Сейчас самое главное – не паниковать, а попробовать спокойно оценить ситуации и попробовать извлечь из них пользу.

Могут снова стать актуальными разные вопросы, связанные со страховками, наследством, займами, кредитами. Самое лучшее сейчас – продолжать старые дела, но лучше не приступать к новым. Не стоит покупать страховки или вкладывать деньги в какое-то развитие. Сейчас можно пересматривать условия старых договоров, особенно связанных с инвестициями, вносить поправки или переписывать завещание, продлевать страховки.

При возникновении любых конфликтных ситуаций по поводу страховок, кредитов или наследства в этот период лучше не вступать в открытые и явные конфликты. Если вы понимаете, что мирным путем ситуацию не разрешить, подождите, пока Венера выйдет из ретро движения и уже потом наступайте. В период ретроградности любые конфликты не будут иметь разрешения. Тут можно попробовать решить ситуации полюбовно, а вот агрессивный напор лучше не применять!

СТРЕЛЕЦ (Солнце или Асцендент в Стрельце)

В период действия ретроградной Венеры в этом году у вас имеется шанс пересмотреть свои отношения. Ретро Венера будет идти по вашему символичному дому партнерства, поэтому у вас больше, чем у других знаков, есть вероятность возвращения прежних партнеров, с которыми по каким-то причинам была нарушена связь.

Но серьезно думать о том, чтобы вернуть прошлое, сейчас не стоит. Если у вас и будет желание пообщаться с бывшими, то лучше делать это без каких-то серьезных перспектив и планов. Пока ретро Венера лишь помогает задуматься о прошлом, но она не советует начинать серьезные отношения заново, потому что позже, когда ретро движение закончится, у вас могут быть совсем другие мысли, чувства и ощущения в связи с данным вопросом.

КОЗЕРОГ (Солнце или Асцендент в Козероге)

В этот период вам стоит внимательнее отнестись к своему здоровью: могут вернуться старые болячки или дадут о себе знать какие-то симптомы, с которыми вы уже знакомы.

Особенно стоит обратить внимание на состояние кожи, щитовидной железы, почек, мочеполовой системы и на гормоны в целом, особенно если у вас эти органы и системы уязвимы. Хорошо вернуться к старым способам ухода за внешностью – кожей, волосами и фигурой, сейчас любые знакомые вам процедуры будут наиболее эффективными.

Что касается повседневных рабочих или домашних дел, то сейчас лучше всего продолжать решать старые вопросы, но не приступать к новым делам. Переходить на новую работу тоже не стоит, в том числе начинать ее активные поиски, если это не временная работа и вы хотели бы найти постоянное, стабильное и доходное место. Можно искать временную работу или дополнительную работу, которая не обещает быть постоянной (в том числе и по Интернету).

ВОДОЛЕЙ (Солнце или Асцендент в Водолее)

Для вас это положение Венеры будет особенно чувствоваться, потому что она будет затрагивать темы удовольствий, развлечений, любви и отношений. Не исключено, что может вернуться ваша старая любовь, либо у вас появится желание написать кому-то из своих бывших возлюбленных.

Вообще в этот период вы можете пересмотреть свои взгляды на развлечения и отдых вообще. У вас могут появиться какие-то новые хобби и увлечения. Но они, скорее всего, не будут долгое время занимать ваши мысли. Можно вернуться к каким-то старым занятиям, которые вы давно забросили: это могут быть занятия искусством, рукоделие или любые другие вещи, которые приносили вам удовольствие и помогали отдохнуть и восстановить свой внутренний ресурс.

Если вы работаете в творческой среде, либо имеете творческую профессию, не исключено, что сейчас могут быть определенные трудности с новыми идеями. Попробуйте обратиться к прошлому: все новое – это хорошо забытое старое!

Влияние Венеры

В первую очередь Венера отвечает за сферу любви. Но не стоит забывать о том, что эта планета также имеет влияние на материальную часть жизнь, индустрию красоты и любые партнёрские отношения. В период ретроградности Венеры могут возникать проблемы в личной жизни на фоне снижения доверия, а также разногласия во взглядах на воспитание детей и распределение бюджета.

Напряжение будет обостряться в дни, когда Венера образует негативные аспекты с другими планетами. 3 июня 2020 года складывается квадрат планеты с Марсом. Это может спровоцировать крупные конфликты в отношениях. 21 мая планета любви образует квадрат с Нептуном, что станет причиной финансовых проблем и неприятных событий.

Скорее всего, тебе начнёт казаться, что ты получаешь недостаточно любви и заботы от своего партнёра, и, как следствие, возникнет навязчивое желание разорвать эти отношения. Но астрологи советуют отложить такие решения до того момента, пока планета не выйдет из ретрограда.

Источник: Пронедра