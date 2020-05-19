Траншея глубиной 5 метров до будет зиять до 22 мая на ул. Лунной Бердска. Трубы заменили, проверяют

Транспорт пустят 22 мая по улице при условии, что гидравлические испытания пройдут успешно.

Яма на улю. Лунной остается открытой 19 мая в Бердске

В течение недели будут ликвидировать аварию на теплосети ул. Лунной в Бердске.

— Мы заменили трубы. Наполняем систему. Нужно наполнить не один километр магистрали, чтобы провести испытания. Сейчас наполним, испытаем, посмотрим, где еще возникнет ситуация. Если все будет нормально, то дорогу откроем, предположительно, к концу недели, в пятницу, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству Александр Алексеенко.

Холодная вода есть без ограничений. Пока не закончатся гидравлические испытания на тепломагистрали, горячая вода не поступит в дома пользователей котельной «Новая».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», огромная яма появилась на ул. Лунной 14 мая. В ходе гидравлических испытаний выявился дефект на магистральной трубе, которая залегает на ул. Лунной. КБУ проводят аварийно-восстановительные работы на теплосети в районе остановки «Семь Ветров». Будет заменен участок порядка 30 метров «сотой» трубы. В течение недели работы будут закончены, отметил 15 мая Алексеенко.

Так как идут гидравлические испытания, котельная «Новая» не работает. Поэтому отопление и горячая вода у потребителей отсутствует. После восстановления участка трубы теплосети, горячая вода вернется в дома бердчан, запитанных от котельной «Новая».

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на тепловой сети по улице Лунная (в районе остановки общественного транспорта «Семь ветров») временно меняются схемы движения по маршрутам автобусов №1, 4, 6, 8, 12, 14.