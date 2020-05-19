19.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Траншея глубиной 5 метров до будет зиять до 22 мая на ул. Лунной Бердска. Трубы заменили, проверяют

17:15 19.05.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

Транспорт пустят 22 мая по улице при условии, что гидравлические испытания пройдут успешно.

Траншея глубиной 5 метров до будет зиять до 22 мая на ул. Лунной Бердска. Трубы заменили, проверяют
Яма на улю. Лунной остается открытой 19 мая в Бердске

В течение недели будут ликвидировать аварию на теплосети ул. Лунной в Бердске.

— Мы заменили трубы. Наполняем систему. Нужно наполнить не один километр магистрали, чтобы провести испытания. Сейчас наполним, испытаем, посмотрим, где еще возникнет ситуация. Если все будет нормально, то дорогу откроем, предположительно, к концу недели, в пятницу, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству Александр Алексеенко.

Холодная вода есть без ограничений. Пока не закончатся гидравлические испытания на тепломагистрали, горячая вода не поступит в дома пользователей котельной «Новая».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», огромная яма появилась на ул. Лунной 14 мая. В ходе гидравлических испытаний выявился дефект на магистральной трубе, которая залегает на ул. Лунной. КБУ проводят аварийно-восстановительные работы на теплосети в районе остановки «Семь Ветров». Будет заменен участок порядка 30 метров «сотой» трубы. В течение недели работы будут закончены, отметил 15 мая Алексеенко.

Так как идут гидравлические испытания, котельная «Новая» не работает. Поэтому отопление и горячая вода у потребителей отсутствует. После восстановления участка трубы теплосети, горячая вода вернется в дома бердчан, запитанных от котельной «Новая».

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на тепловой сети по улице Лунная (в районе остановки общественного транспорта «Семь ветров») временно меняются схемы движения по маршрутам автобусов №1, 4, 6, 8, 12, 14.

Траншея глубиной 5 метров до будет зиять до 22 мая на ул. Лунной Бердска. Трубы заменили, проверяют
Траншея глубиной 5 метров до будет зиять до 22 мая на ул. Лунной Бердска. Трубы заменили, проверяют
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как обходитесь без горячей воды?

Аноним, 19 мая 2020 16:41
НВР:
Плохо обходимся.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Падение яркого метеорита попало на видео в Красноярском крае. Слышали сильный грохот
18:45 19-05-2020
Падение яркого метеорита попало на видео в Красноярском крае. Слышали сильный грохот
БердскНарушают режим работы в коронавирус магазин "Ярче" и парикмахерская "Кеша хороший" в Бердске
18:40 19-05-2020
Нарушают режим работы в коронавирус магазин
Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России и остался руководить СГК 1
18:19 19-05-2020
Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России и остался руководить СГК
БердскРыдала над телом выпавшей с 5-го этажа матери жительница Бердска. Она вышла ненадолго в магазин 1
18:17 19-05-2020
Рыдала над телом выпавшей с 5-го этажа матери жительница Бердска. Она вышла ненадолго в магазин
Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2020 года по лунному календарю 8
18:15 19-05-2020
Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2020 года по лунному календарю
«Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди», выпуск Михалкова «БесогонТВ» выйдет в интернете
18:12 19-05-2020
«Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди», выпуск Михалкова «БесогонТВ» выйдет в интернете
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 57
18:09 19-05-2020
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
БердскЧем накормили из коробки на 7 кг за 500 руб. в коронавирус жителей 65+ в Бердске. Мы сами удивились 5
18:08 19-05-2020
Чем накормили из коробки на 7 кг за 500 руб. в коронавирус жителей 65+ в Бердске. Мы сами удивились
Молодые богачи Росси: Фигуристка Косторная, певица Манижа и стендапер Сабуров появились в списке Forbes "30 до 30"
18:01 19-05-2020
Молодые богачи Росси: Фигуристка Косторная, певица Манижа и стендапер Сабуров появились в списке Forbes
БердскПаника, страх, и желание жить: как с подозрением на COVID-19, пневмонией и горячкой попала в пульмонологию Искитима жительница Бердска 2
18:01 19-05-2020
Паника, страх, и желание жить: как с подозрением на COVID-19, пневмонией и горячкой попала в пульмонологию Искитима жительница Бердска