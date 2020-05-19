Мишустин победил COVID-19 и вышел на работу премьера

Владимир Путин подписал Указ «О признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от 30 апреля 2020г. №300 „Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации“».
Текст Указа:
1. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2020г. №300 «Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 30 апреля, № 0001202004300040).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Источник: kremlin.ru