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Мишустин победил COVID-19 и вышел на работу премьера

17:33 19.05.2020 Фото: кремлин.ру
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Указ «О признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации «Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации“.

Мишустин победил COVID 19 и вышел на работу премьера
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания

Владимир Путин подписал Указ «О признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от 30 апреля 2020г. №300 „Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации“».

Текст Указа:

1. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2020г. №300 «Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 30 апреля, № 0001202004300040).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Источник: kremlin.ru

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От редакции

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лена, 19 мая 2020 17:42
Даже не удивилась. Конечно хорошо!

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