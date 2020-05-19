Мишустин победил COVID-19 и вышел на работу премьера

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Указ «О признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации «Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации“.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания Владимир Путин подписал Указ «О признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от 30 апреля 2020г. №300 „Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации“». Текст Указа: 1. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2020г. №300 «Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 30 апреля, № 0001202004300040). 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. Источник: kremlin.ru

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