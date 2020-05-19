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«Ростелеком» напоминает об ответственности за повреждение линий связи

17:27 19.05.2020
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Компания «Ростелеком» уведомляет жителей Новосибирской области о том, что любые строительные и земляные работы можно производить только с разрешения органов исполнительной власти города или района, а в охранной зоне линий связи — еще и с согласования «Ростелекома».

«Ростелеком» напоминает об ответственности за повреждение линий связи 

Это необходимо для того, чтобы не повредить пролегающий кабель и не нарушить «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Виновные в проведении несанкционированных работ лица привлекаются к административной ответственности, а в отдельных случаях — и к уголовной. Также подобное нарушение влечет за собой возмещение материального ущерба за счет виновных лиц, включая стоимость недополученных доходов из-за вынужденного простоя.

«Не стоит забывать о том, что из-за повреждений линий связи возникают не только перебои в работе телефонной связи, интернета, телевидения. Все это может вызвать сбой штатного функционирования социально значимых объектов области, привести к сложностям в оперативной работе служб экстренного реагирования или органов государственной власти», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны принимать все зависящие от них меры для сохранности этих линий, а также обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ для работ на них независимо от формы собственности на землю. Также им запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации

Для предупреждения случаев повреждения линий и сооружений связи после получения в районных отделениях архитектуры при администрациях районов ордера на производство земляных работ необходимо согласовать их с предприятием, в ведении которого находятся эти объекты. Для получения согласования при проведении земляных работ в охранной зоне линий и сооружений связи «Ростелекома» необходимо обращаться в его районные отделения.

В прошлом году на территории региона было зафиксировано 104 случая повреждения линий связи сторонними лицами. Компания «Ростелеком» совместно с правоохранительными органами устанавливает виновных лиц и ведет планомерную работу по возмещению ущерба.

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