Не уходи: покидает жара Сибирь. Когда ждать похолодание?

Атмосферный фронт с грозовыми дождями и прохладой начал продвигаться по территории Сибирского региона с запада на восток.



Не уходи: покидает жара Сибирь. Когда ждать похолодание?

Аномально жаркая погода покинула на прошедшей неделе Урал, но осталась в районах Сибири. Аномально жаркая погода покинула на прошедшей неделе Урал, но осталась в районах Сибири.

Аномально жаркая погода покинула на прошедшей неделе Урал, но осталась в районах Сибири. Температура превышает майские показатели на 8-12°, местами и более. Как скоро и там похолодает?

Атмосферный фронт с грозовыми дождями и прохладой начал продвигаться по территории Сибирского региона с запада на восток. 19 мая он подойдет к Омской области. При кратковременных дождях и грозах ветер будет усиливаться до 17-22 м/с, но погода останется жаркой, днем до 29°. Дожди, местами прогремят грозы на юге Тюменской области, температура днем умеренная, от 14 до 19°, на востоке до 24°. А уже 20 и 21 мая понизится температура в Омской области до 19…24°. 21 мая снова кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах ветер до 17 м/с. На юге Тюменской области в середине недели похолодает и в восточных районах до 15…20°. Очень жаркий день будет в Новосибирской области, до 33°. Да и в соседних областях: Кемеровской, Томской, и на Алтае температура до 30° и выше. Пройдут кратковременные дожди с грозами, в Томской области ветер при грозах усилится до 15-20 м/с. 20 мая жара продержится, а 21 мая в этой части Сибири будет не так жарко, хотя температура останется выше нормы, но только на 4-6°. Дневная температура от 20 до 25°, местами и ниже.

Тепло из Центральной Азии распространилось и на север Сибири. На Ямале 19 мая местами до 27° (это восточные районы округа). В Ханты-Мансийском округе температура тоже будет придерживаться летних значений, 20…25°. И на севере Западной Сибири воздух в ближайшие дни также будет прогреваться. Только 21 мая на Ямале в основном температура понизится до 14…19°, а тепло опять отступит на восток округа, где до 26°. Стабильной будет температура в Ханты-Мансийском округе, днем 20…25°.

В то же время жара, которая держалась на Урале примерно неделю, с 6 по 14 мая, покинула регион. И сюда пришли ночные заморозки. 18 мая они были в Свердловской области. На западе Свердловской области, а также местами на Южном Урале ближайшие ночи будут холодными с заморозками. 19 мая температура ночью будет местами понижаться до -2° в Свердловской области и Пермском крае, а также в челябинской области. Дневная температура от 13 до 20°. Местами пройдет дождь с порывистым ветром до 15 м/с.

Источник: meteoinfo.ru