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Молодые богачи Росси: Фигуристка Косторная, певица Манижа и стендапер Сабуров появились в списке Forbes «30 до 30»

18:01 19.05.2020 Фото: pixabay.com
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Рейтинг включает 10 категорий в таких сферах, как предпринимательство, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка, социальные практики, мода и дизайн, а также новые медиа.

Молодые богачи Росси: Фигуристка Косторная, певица Манижа и стендапер Сабуров появились в списке Forbes 30 до 30
Рейтинг включает 10 категорий

В списке представлены самые перспективные россияне в возрасте до 30 лет по версии издания.
Фигуристка Алена Косторная, певица Манижа и стендап-комик Нурлан Сабуров вошли в рейтинг журнала Forbes «30 до 30» — список 30 самых перспективных россиян до 30 лет. Об этом во вторник сообщается на русскоязычной версии сайта Forbes.

Рейтинг включает 10 категорий в таких сферах, как предпринимательство, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка, социальные практики, мода и дизайн, а также новые медиа. При этом в лонг-лист вошли также уроженцы Белоруссии и Казахстана. В каждой категории было выбрано по три победителя. При формировании списка номинантов учитывались такие критерии, как возраст, признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне.

В спортивной категории в рейтинг вошли 16-летняя фигуристка Алена Косторная, пловец Антон Чупков и киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов. В сфере музыки победителями были выбраны певица Манижа, исполнитель Моргенштерн, а также Екатерина Кищук, которая ранее выступала в группе «Серебро», но с 2019 года развивает сольную карьеру. В категории «Новые медиа» жюри выбрало 28-летнего стендап-комика Нурлана Сабурова, соосновательниц телеграм-канала «Антиглянец» Юлию Пош и Татьяну Столяр, а также основателей паблика «Страдающее Средневековье» 26-летнего Юрия Сапрыкина и 27-летнего Константина Мефтахудинова.

Победителями в категории «Искусство» стали художница Екатерина Муромцева, актриса Василиса Перелыгина и композитор Соня Белоусова, написавшая саундтрек к сериалу Netflix «Ведьмак». Категорию «Мода и дизайн» представили 21-летняя модель Алеся Кафельникова, дизайнеры Алиса Ушакова и Вероника Хан.

В области социальных практик в рейтинг включены основательница центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» Анна Ривина, директор СПИД.Центра Сергей Абдурахманов и 21-летней программист Иван Бакаидов, среди проектов которого — платформа бесплатных коммуникативных программ для людей с проблемами речи и моторики LINKa. В категории «Наука и технологии» выбраны основатель и гендиректор биомедицинской компании Oncobox Андрей Гаража, программный директор Высшей школы онкологии Полина Шило и разработчик в компании МТС Виктор Кантор.

В области предпринимательства жюри выбрало 26-летних сооснователей медицинской компании BestDoctor Михаила Беляндинова и Марка Саневича, 27-летнего сооснователя сервиса «Кухня на районе» Кирилла Родина, а также сооснователя и программного директора онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. В сфере управления в списке оказались 30-летний коммерческий директор «Яндекса» Дмитрий Качмар, гендиректор издания Sports.ru Марк Тен и исполнительный директор KAZ Minerals в России Георгий Фотин. Победителями в категории «Финансы и инвестиции» стали руководитель управления анализа кредитных рисков «Тинькофф Банка» Анна Казакова, инвестиционный директор фонда Da Vinci Capital Денис Ефремов, а также инвестиционный директор Rambler Group Арсений Громов.

Источник: ТАСС

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