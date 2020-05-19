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«Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди», выпуск Михалкова «БесогонТВ» выйдет в интернете

18:12 19.05.2020 Фото: скриншот БесогонTV
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Почему доносы «37-го года» стали актуальными и именно для либеральной интеллигенции? Об этом и многом другом Никита Сергеевич предлагает поговорить в новом выпуске.

«Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси Лебеди», выпуск Михалкова «БесогонТВ» выйдет в интернете
Кадр передачи БесогонТВ

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди», первый после снятия программы с эфира телеканала «Россия24», выйдет на официальном канале «БесогонТВ» в YouTube 22 мая 2020 г. – https://www.youtube.com/user/besogontv

В новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о том, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск программы под названием «У кого в кармане государство?». Из этого анализа многое становится ясным. Почему желание разобраться в происходящем, проанализировать факты, сопоставить события и найти причины происходящего многие склонны считать конспирологией? Почему доносы «37-го года» стали актуальными и именно для либеральной интеллигенции? Об этом и многом другом Никита Сергеевич предлагает поговорить в новом выпуске под названием «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».

«Как вы знаете, 2 мая наш предыдущий выпуск программы «БесогонТВ» был снят с эфира телеканала «Россия24». Но важно, что мы всегда делали программу «БесогонТВ» для наших зрителей. Да, телеканал «Россия24» всегда помогал нам донести наши мысли до самой широкой аудитории во всех регионах России. Но, если мы сейчас не можем делать это вместе с «Россией24», значит, будем выпускать нашу программу в Интернете, а параллельно думать о дальнейшем ее развитии», – отметил Никита Михалков.

Источник: пресс-служба Н.С. Михалкова

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