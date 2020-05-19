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Рыдала над телом выпавшей с 5-го этажа матери жительница Бердска. Она вышла ненадолго в магазин

18:17 19.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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По предварительным данным, произошел несчастный случай. Вероятно, бабушка облокотилась на москитную сетку и выпала с ней. Полицейские работают на месте происшествия. Соседи погибшей переживают.

Рыдала над телом выпавшей с 5 го этажа матери жительница Бердска. Она вышла ненадолго в магазин
Бердчанка вернулась из магазина к трупу матери

Трагедия произошла во вторник, 19 мая, в Бердске. Около 17.30 из окна дома №2Г по ул. Комсомольской выпала пожилая женщина. Она упала с заднего фасада дома на землю около отмостки. И разбилась на смерть. Приехавшие медики скорой помощи констатировали смерть женщины.

Соседи рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что бабушке было около 80 лет. Она жила в квартире вместе с дочерью. О семье отзываются хорошо. Соседи очень расстроены несчастным случаем. Они уверены, что именно так произошло —  бабушка выпала из окна случайно. Вероятно, она облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса. И выпала вместе с ней. Сетка валяется рядом с худеньким телом.

Его накрыли покрывалом. Сотрудники скорой помощи, переговорив с полицейскими, уехали.

Как оказалось, в момент трагедии дочь погибшей ходила в  магазин. Вернувшись, она громко в голос зарыдала, узнав о смерти матери, присела на корточки возле тела. Полицейский поддерживал ее. Затем проводил в служебную машину для дачи показаний. Дочь погибшей кому-то позвонила.

Полицейские также опросили соседей, которые исключили криминал в смерти бабушки.

Рыдала над телом выпавшей с 5 го этажа матери жительница Бердска. Она вышла ненадолго в магазин

Москитная сетка валяется рядом с телом

Рыдала над телом выпавшей с 5 го этажа матери жительница Бердска. Она вышла ненадолго в магазин

«Скорая» констатировала смерть выпавшей из окна пожилой женщины

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От редакции

За стариками, как за детьми, нужен глаз да глаз?

Аноним, 19 мая 2020 18:28
Какой кошмар! Примите соболезнования! И не аините себя, к сожалению, так бывает...

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