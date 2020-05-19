Рыдала над телом выпавшей с 5-го этажа матери жительница Бердска. Она вышла ненадолго в магазин

Трагедия произошла во вторник, 19 мая, в Бердске. Около 17.30 из окна дома №2Г по ул. Комсомольской выпала пожилая женщина. Она упала с заднего фасада дома на землю около отмостки. И разбилась на смерть. Приехавшие медики скорой помощи констатировали смерть женщины.
Соседи рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что бабушке было около 80 лет. Она жила в квартире вместе с дочерью. О семье отзываются хорошо. Соседи очень расстроены несчастным случаем. Они уверены, что именно так произошло — бабушка выпала из окна случайно. Вероятно, она облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса. И выпала вместе с ней. Сетка валяется рядом с худеньким телом.
Его накрыли покрывалом. Сотрудники скорой помощи, переговорив с полицейскими, уехали.
Как оказалось, в момент трагедии дочь погибшей ходила в магазин. Вернувшись, она громко в голос зарыдала, узнав о смерти матери, присела на корточки возле тела. Полицейский поддерживал ее. Затем проводил в служебную машину для дачи показаний. Дочь погибшей кому-то позвонила.
Полицейские также опросили соседей, которые исключили криминал в смерти бабушки.