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Падение яркого метеорита попало на видео в Красноярском крае. Слышали сильный грохот

18:45 19.05.2020 Фото: «ЧП Канск»/«ВКонтакте»
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На кадрах видно, как небесный объект с зеленоватым свечением с большой скоростью приближается к земле, а затем гаснет. Смотрите видео.

Падение яркого метеорита попало на видео в Красноярском крае. Слышали сильный грохот
Падение метеорита в Красноярском крае сняли на видео

В Красноярском крае камеры видеонаблюдения и автомобильные регистраторы запечатлели падение яркого метеорита. Один из роликов опубликовали в паблике «ЧП Канск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, яркий светящийся шар было видно 18 мая примерно в 22:45 по местному времени. На кадрах видно, как небесный объект с зеленоватым свечением с большой скоростью приближается к земле, а затем гаснет. Некоторые слышали сильный грохот.

Пользователи соцсетей сообщают, что метеорит был заметен не только в Канске, но также в Курагинском, Минусинском и Каратузском районах Красноярского края, а еще в Хакасии и Туве.

Официальных данных о произошедшем пока нет.

Напомним, в 2013 году метеорит упал на территории Челябинской области. После падения ударной волной выбило тысячи окон, поломало конструкции и здания. Несколько десятков человек обратились за медицинской помощью. Ущерб от падения метеорита оценили в миллиард рублей.

По данным ученых, метеорит, упавший в Челябинской области относился к типу каменных метеоритов. Поэтому он разрушился в плотных слоях атмосферы, что позволило избежать серьезных разрушений и катастрофических последствий.

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От редакции

К чему бы это?

Вовочка, 19 мая 2020 20:12
Рейсовый на Челябинск пролетел.

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