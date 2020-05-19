19.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Дал частный вертолет на поиски пропавшего без вести 4-летнего мальчика доброволец в Кировской области

18:59 19.05.2020 Фото: Лиза Алерт
2 0

Ребенка ищут несколько сот человек уже двое суток. Ожидается приезд конников, к работе с воздуха готовы пилоты БПЛА, работают кинологи, сложно проходимые задачи закрывают квадроциклисты.

Дал частный вертолет на поиски пропавшего без вести 4 летнего мальчика доброволец в Кировской области
Доброволец предоставил частный вертолет для поиска пропавшего в Кировской области мальчика

Вторые сутки подряд в Лебяжском районе Кировской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры ищут бесследно пропавшего 4-летнего мальчика. В поисках задействована спецтехника, сегодня к поисковым группам присоединился доброволец на частном вертолете.

— Задачи с воздуха закрывает самолет ВПСО «Ангел», доброволец на частном вертолете. Ожидается приезд конников, к работе с воздуха готовы пилоты БПЛА, работают кинологи, сложно проходимые задачи закрывают квадроциклисты, — рассказали в отряде «Лиза Алерт».

Ребенок исчез в деревне Якино Лебяжского района 17 мая. На его поиски брошены силы волонтеров, полиции и следователей. В СУ СКР по Кировской области объявили о доследственной проверке по факту исчезновения мальчика.

Об обстоятельствах исчезновения не сообщается. Однако на место происшествия выехали руководитель и следователь Уржумского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Кировской области, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

По последним данным, опубликованным в паблике отряда, сейчас поиски мальчика ведут более 100 человек: сотрудники правоохранительных органов и МЧС, местные жители, а также добровольцы, прибывшие на место не только из разных районов Кировской области, но из Чувашской Республики, Республики Марий Эл, Костромской области, Пермского края, Республики Татарстан. В ближайшее время к ним присоединятся поисковые отряды из Нижегородской области и Москвы.

Волонтеры благодарят всех, кто не остался равнодушен. На место поиска везут средства индивидуальной защиты, расходные материалы — теперь у добровольцев на месте хватает и перчаток, и масок. Так как на помощь выехало много волонтеров из других регионов и многие проехали не одну сотню километров, то им можно помочь с топливом.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Есть шанс найти живым?

Аноним, 19 мая 2020 20:22
Да. Есть!
Иван, 19 мая 2020 20:51
Минуточку,а где великая армия МЧС годо шагающая на парадах,и вылетающая спец бортами за границу на помощь врагу капиталисту? Что опять народ "сам себя, за волосы вытаскивает"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Запретили прощаться с покойниками в Петербурге. Со всеми, не только с умершими от коронавируса
21:19 19-05-2020
Запретили прощаться с покойниками в Петербурге. Со всеми, не только с умершими от коронавируса
Обнаружили гигантскую "пирамиду Хеопса" туристы на Урале. Она стоит на дуге кратера от метеорита
21:01 19-05-2020
Обнаружили гигантскую
БердскПровести дистанционно последние звонки в школах предлагает минобр в Новосибирской области. И Бердске
20:50 19-05-2020
Провести дистанционно последние звонки в школах предлагает минобр в Новосибирской области. И Бердске
Первый мобильный COVID-госпиталь в России открылся в р. п. Линево Новосибирской области на 100 койко-мест на частные деньги 2
20:33 19-05-2020
Первый мобильный COVID-госпиталь в России открылся в р. п. Линево Новосибирской области на 100 койко-мест на частные деньги
БердскСпасибо супербригаде пожарных сказали погорельцы с ул. Пушкина в Бердске: Работа на пять с плюсом
20:17 19-05-2020
Спасибо супербригаде пожарных сказали погорельцы с ул. Пушкина в Бердске: Работа на пять с плюсом
Путин раскритиковал правительство за непрозрачность выплат медикам за коронавирус 1
20:08 19-05-2020
Путин раскритиковал правительство за непрозрачность выплат медикам за коронавирус
Путин: 12 млн заявок на 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет оформили на портале Госуслуг на 18 мая
20:02 19-05-2020
Путин: 12 млн заявок на 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет оформили на портале Госуслуг на 18 мая
Спас двух девочек от смерти на пожаре их сосед в Новосибирске. Квартира выгорела дотла
19:41 19-05-2020
Спас двух девочек от смерти на пожаре их сосед в Новосибирске. Квартира выгорела дотла
БердскМинздрав отчитался: деньги медикам за коронавирус по поручению Путина выплатили в Новосибирской области
19:30 19-05-2020
Минздрав отчитался: деньги медикам за коронавирус по поручению Путина выплатили в Новосибирской области
Путин: Невозможен единый тариф на транспортировку газа с Белоруссией и Арменией
19:21 19-05-2020
Путин: Невозможен единый тариф на транспортировку газа с Белоруссией и Арменией