Дал частный вертолет на поиски пропавшего без вести 4-летнего мальчика доброволец в Кировской области

Ребенка ищут несколько сот человек уже двое суток. Ожидается приезд конников, к работе с воздуха готовы пилоты БПЛА, работают кинологи, сложно проходимые задачи закрывают квадроциклисты.

Доброволец предоставил частный вертолет для поиска пропавшего в Кировской области мальчика

Вторые сутки подряд в Лебяжском районе Кировской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры ищут бесследно пропавшего 4-летнего мальчика. В поисках задействована спецтехника, сегодня к поисковым группам присоединился доброволец на частном вертолете.

— Задачи с воздуха закрывает самолет ВПСО «Ангел», доброволец на частном вертолете. Ожидается приезд конников, к работе с воздуха готовы пилоты БПЛА, работают кинологи, сложно проходимые задачи закрывают квадроциклисты, — рассказали в отряде «Лиза Алерт».

Ребенок исчез в деревне Якино Лебяжского района 17 мая. На его поиски брошены силы волонтеров, полиции и следователей. В СУ СКР по Кировской области объявили о доследственной проверке по факту исчезновения мальчика.

Об обстоятельствах исчезновения не сообщается. Однако на место происшествия выехали руководитель и следователь Уржумского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Кировской области, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

По последним данным, опубликованным в паблике отряда, сейчас поиски мальчика ведут более 100 человек: сотрудники правоохранительных органов и МЧС, местные жители, а также добровольцы, прибывшие на место не только из разных районов Кировской области, но из Чувашской Республики, Республики Марий Эл, Костромской области, Пермского края, Республики Татарстан. В ближайшее время к ним присоединятся поисковые отряды из Нижегородской области и Москвы.

Волонтеры благодарят всех, кто не остался равнодушен. На место поиска везут средства индивидуальной защиты, расходные материалы — теперь у добровольцев на месте хватает и перчаток, и масок. Так как на помощь выехало много волонтеров из других регионов и многие проехали не одну сотню километров, то им можно помочь с топливом.