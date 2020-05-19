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Кому не страшен COVID-19? Переболевшим атипичной пневмонией

19:10 19.05.2020 Фото: pexels
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Исследователи отмечают, что коктейли из антител могут применяться при лечении тяжелых форм COVID-19 и для профилактики заболевания у людей с высоким риском заражения.

Кому не страшен COVID 19? Переболевшим атипичной пневмонией
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19. Об этом говорится в исследовании группы американских и швейцарских ученых, опубликованном в журнале Nature.

Специалисты выяснили, что заражение вирусом SARS-CoV, вызывающим острый респираторный синдром, стимулирует выработку антител, нацеленных на белок-«шип» (S-белок), отвечающий за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки.

Ученые пришли к выводу, что одна из разновидностей таких антител — S309 — может эффективно нейтрализовать участки S-белка SARS-CoV-2. Таким образом, люди, перенесшие острый респираторный синдром, могут быть невосприимчивы к новому коронавирусу.

Исследователи отмечают, что коктейли из подобных антител могут применяться при лечении тяжелых форм COVID-19 и для профилактики заболевания у людей с высоким риском заражения.

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