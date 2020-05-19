В день своего 87-летия разбилась насмерть женщина в Бердске

Она по неустановленным пока причинам упала с пятого этажа многоэтажного дома.
Она по неустановленным пока причинам упала с пятого этажа многоэтажного дома.
К расследованию причин произошедшей трагедии подключились следователи бердского отдела полиции.
Как удалось выяснить сайту «Свидетель» на месте происшествия, бабушка упала из лоджии пятого этажа девятиэтажного многоквартирного дома №2г по улице Комсомольской.
— Сегодня у неё день рождения. Бабушке исполнилось 87 лет. Они с дочерью отмечали это событие, — рассказал нам источник из числа соседей, знакомый с ситуацией.
По его словам, старушка недавно выписалась из больницы после серьёзного заболевания.
– Она упала, когда дочь ушла в магазин, — единственный комментарий, который удалось получить нам у правоохранителей на месте происшествия.
На 17 часов 40 минут, сегодня, 19 мая, с телом несчастной старушки работает эксперт отдела МВД России по Бердску и в её присутствии просит съёмку не производить. Следователь опрашивает очевидцев, соседей и дочь покойной.
На лоджии пятого этажа, откуда выпала, по словам полицейских из оцепления, пожилая женщина из двух москитных сеток одна отсутствует. Оконная пустота зияет как раз над лежащим на земле у дома телом разбившейся женщины.