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Минздрав отчитался: деньги медикам за коронавирус по поручению Путина выплатили в Новосибирской области

19:30 19.05.2020 Фото: Nso.ru
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Выплаты получил 941 медицинский работник, на это было направлено 77,5 млн рублей. Общее количество случаев заболевания коронавирусом в регионе – 1 728. 692 человека выздоровели, 22 пациента скончались на 19 мая.

Минздрав отчитался: деньги медикам за коронавирус по поручению Путина выплатили в Новосибирской области
Глава мниздрава НСО Константин Хальзов: выплаты медработникам за борьбу с коронавирусом выполнены в полном объеме

Почти 1000 медицинских работников Новосибирской области, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, получили полагающиеся им стимулирующие выплаты в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. О проделанной в данном направлении работе, а также о текущей эпидемиологической ситуации рассказал 19 мая на брифинге в правительстве региона министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

«15 мая поручением президента были внесены изменения в постановление правительства РФ, что позволило в течение двух дней выплатить всем медицинским работникам, которые были задействованы в организации медицинской помощи пациентам с коронавирусом, полагающиеся им стимулирующие выплаты. Выплаты получил 941 медицинский работник, на это было направлено 77,5 млн рублей. Таким образом, мы полностью исполнили поручение Президента по выплатам за взаимодействие с пациентами с коронавирусной инфекцией», – отметил Константин Хальзов.

По данным оперативного штаба на 11.00 19 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 76 человек. Выписаны по выздоровлению 54 пациента. Общее количество случаев заболевания коронавирусом в регионе – 1 728. 692 человека выздоровели, 22 пациента скончались. Всего в Новосибирской области проведено 78 026 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2292 человека, 14496 – сняты с наблюдения.

Напомним, что накануне Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратил особое внимание на своевременность и полноту выплат медицинским работникам, противостоящим распространению коронавирусной инфекции. В связи со внесенными по поручению президента России изменениями в постановление правительства РФ о стимулирующих выплатах от 15 мая 2020 года, в минувшие выходные министерство здравоохранения региона совместно с медицинскими организациями Новосибирской области осуществило доначисление стимулирующих выплат всем категориям медицинских работников, которые определены данным постановлением.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

Министерство здравоохранения Новосибирской области оперативно отрабатывает каждую поступающую жалобу по вопросам стимулирующих выплат медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также каждое обращение пациентов по поводу качества оказания медицинской помощи. Для оперативного реагирования на поступающие жалобы, связанные со стимулирующими выплатами, минздрав организовал горячую линию: 238-63-00, 238-63-01, 238-63-02.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердские и искитимские медики жаловались на мизерные доплаты — от 150 до 700 рублей. Своевременность и полноту выплат проверяет Следственныйкомитет по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

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