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Спас двух девочек от смерти на пожаре их сосед в Новосибирске. Квартира выгорела дотла

19:41 19.05.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Дети метались по подъезду в дыму с криками, пока их жилище полыхало. Пожарные при помощи спасательных устройств из задымлённого подъезда спасли женщину и троих детей из квартиры этажом выше. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 12 человек.

Спас двух девочек от смерти на пожаре их сосед в Новосибирске. Квартира выгорела дотла
Новосибирец спас соседских девочек во время пожара в Академгородке

Бдительность и неравнодушие жителя Новосибирска помогли своевременно эвакуировать двух девочек из стремительно задымляемого подъезда, чем спас их жизни. Дым появился из-за пожара в квартире, где проживали дети. Покинув горящее жилище, ребятишки найти выход из подъезда уже не смогли, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области вечером во вторник.

19 мая в 17:32 пожарные выехали на вызов о задымлении в пятиэтажном доме на улице Ветлужская в Советском районе Новосибирска. Уже через три минуты первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, в это время из окна квартиры на втором этаже шёл густой дым.

Было установлено, что до прибытия пожарной охраны Олег Фомичёв, находясь в своей квартире, услышал крики на лестничной клетке и вышел в подъезд. Там он встретил соседских девочек двух и четырёх лет, из их квартиры шёл дым. Мужчина попросил открыть ему запертую дверь. Внутри новосибирец увидел бушующий развивающийся пожар в дальней комнате. Не обнаружив людей внутри квартиры, сосед эвакуировал детей на улицу.

Пожарные при помощи спасательных устройств из задымлённого подъезда спасли женщину и троих детей из квартиры этажом выше. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 12 человек. Личный состав дежурного караула ликвидировал возгорание в течение восьми минут и не допустил ещё большего распространения огня. Площадь пожара составила 16 квадратных метров, горели домашние вещи. По оперативной информации самостоятельно эвакуировались 12 человек. Стоит отметить, что, предварительно, в горящей квартире взрослые отсутствовали.

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. На месте работают дознаватели МЧС России для установления всех обстоятельств и причины происшествия.

Спас двух девочек от смерти на пожаре их сосед в Новосибирске. Квартира выгорела дотла

Квартира полностью выгорела

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