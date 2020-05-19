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Спасибо супербригаде пожарных сказали погорельцы с ул. Пушкина в Бердске: Работа на пять с плюсом

20:17 19.05.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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«Если бы не их быстрота и профессионализм, мы могли бы остаться без жилья!», высказала благодарность хозяйка дома 4-у караулу бердской пожарно-спасательной части №11.

Спасибо супербригаде пожарных сказали погорельцы с ул. Пушкина в Бердске: Работа на пять с плюсом
«От Вас зависит многое!» Новосибирцы благодарят пожарных за работу

Жители Новосибирской области поблагодарили огнеборцев за высокий профессионализм, оперативность и грамотные действия при ликвидации пожаров. Множество писем со словами признательности за спасение людей и имущества поступило в адрес Главного управления МЧС России по Новосибирской области, руководства чрезвычайного ведомства и лично президенту Российской Федерации.

Большинство благодарностей от владельцев дачных домов, чью собственность удалось отстоять от огня природных возгораний в апреле во время резкого ухудшения пожароопасной обстановки в регионе. Новосибирские пожарные ежедневно совершали порядка 300 выездов на тушение горящей сухой растительности, создающей угрозу дачным домам, строениям и населенным пунктам.

Так, жительница села Бочкарево направила телеграмму на имя президента России, в которой поблагодарила пожарно-спасательные подразделения Черепановского района за ликвидацию пала сухой травы 23 апреля на ул. Шоссейная на площади более 10 тысяч квадратных метров, не допустив перехода огня на жилые дома. В другом письме председатель садового товарищества «Сибиряк» Березовского сельсовета Новосибирского района выразил свою признательность сотрудникам 7 пожарно-спасательной части, которые 16 мая предотвратили загорание 10 дачных домов на территории общества.

Помимо борьбы с природными возгораниями, специалистам МЧС России и пожарной охраны области приходится ликвидировать множество бытовых пожаров в городах, поселках и отдаленных сельских поселениях, где граждане также благодарны пожарным за спасение жизни, жилья и имущества от огненной стихии. Жители Бердска в своем письме отдельно отметили 4 караул пожарно-спасательной части № 11 за ликвидацию пожара в частном доме на улице Пушкина.

«Работа на пять с плюсом! Супербригада! Спасибо им огромное! Если бы не их быстрота и профессионализм, мы могли бы остаться без жилья!», — поблагодарила пожарных за работу и моральную поддержку хозяйка дома.

Кроме самих писем, новосибирцы направляют благодарности через сайт МЧС России в раздел «Спасибо, МЧС!».

«Хочу поблагодарить команду пожарных, оперативно и четко сработавших вечером 19 апреля 2020 г. во время пожара в Новосибирском Академгородке, ул. Ильича,1. Все было сделано быстро и профессионально. Самое главное — Иванов Алексей Сергеевич (помощник начальника наряда) и Доронин Александр Васильевич (командир отделения) спасли жизнь моей сестре — Спасибо большое вам!», — поблагодарил за работу на пожаре житель Академгородка Новосибирска.

Жительница Октябрьского района Новосибирска поблагодарила дежурную смену пожаротушения и 4 караул пожарно-спасательной части № 3, которые отстояли от огня большую часть дома на трех хозяев на улице Чехова во время пожара 25 марта 2020 года:

«Профессионализм всех сотрудников, собранность и коллективная работа дали свои результаты. Наша часть дома пострадала в меньшей степени. Спасибо за работу. А пожелать хочется им одного — берегите себя, от Вас зависит многое!»

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