Путин раскритиковал правительство за непрозрачность выплат медикам за коронавирус

Владимир Путин на заседании 19 мая

Президент Владимир Путин раскритиковал во вторник кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе.

«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат [медикам] за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам, — сказал он на совещании о реализации мер поддержки экономики и соцсферы. — И не надо было бы поправлять тогда это постановление правительства». «Хорошо, что сделали [эти поправки], но не нужно ни на кого ничего перекладывать», — добавил Путин.

Дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению Путина. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тыс. рублей, младший медперсонал — по 25 тыс. рублей. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи полагается по 25 тыс. рублей в месяц.

Путин поручил правительству мониторить ситуацию с выплатами дополнительных денег медикам, работающим с заразившимися коронавирусом. Глава государства указал, что «все должно быть понятно и прозрачно». «Поручаю правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат [медикам]», — заявил Путин.

По его словам, «абсолютно все должно быть прозрачно и понятно: кому и за что идут деньги, вся информация о регулирующих эти вопросы актах [должна быть] доведена до людей и разъяснена детально, отлажена и обратная связь».

В апреле вышло несколько распоряжений правительства России, которыми регламентировались эти выплаты. Однако в них была использована формулировка о выплатах «за фактически отработанное время». После критики такого подхода, которая прозвучала как от самих медработников, так и от Путина, который потребовал платить не за часы или смены, а за сам факт работы с больными с коронавирусом, распоряжением от 15 мая правительство эти формулировки изменило.

Решения о поддержке медиков

Президент напомнил о ранее принятых решениях о поддержке медиков. Так, в марте были предусмотрены стимулирующие выплаты, которые действуют до конца 2020 года и рассчитываются в зависимости от объема работы, на них было выделено из федерального бюджета 10,2 млрд рублей.

Кроме того, 15 апреля были установлены специальные доплаты за работу в особо опасных и сложных условиях на период апрель, май, июнь. «Эти доплаты предусмотрены тем, кто непосредственно оказывает помощь больным новой коронавирусной инфекцией, для этого из федерального бюджета регионам было перечислено еще 41,8 млрд рублей», — уточнил президент.

Он отметил, что «из общей суммы, направленной на все выплаты и доплаты — 52 млрд рублей — в субъекты Федерации поступило 50,1 млрд рублей». Глава государства заметил, что при этом «должны были сохраняться и региональные выплаты и надбавки, все расчеты за апрель должны были завершиться до 15 мая».

«Однако, по имеющейся у меня информации, к концу прошлой недели деньги получили далеко не все, кому они были положены», — указал Путин. При этом он уточнил, что «за последние два-три дня ситуация менялась в нужном, правильном направлении».

«В ряде субъектов Федерации, к сожалению, выплачивали совсем не те средства, о которых шла речь на наших совещаниях, и уж точно не те, которые я поручал выплатить медицинским работникам», — выразил недовольство глава государства. По его словам, «фактически в каждом субъекте Федерации и даже в каждой медицинской организации для отдельных категорий медработников эти выплаты начислять по-разному». На нынешнем совещании Путин потребовал доклада о том, как сейчас обстоят дела с дополнительными выплатами медицинскому персоналу.

Президент также напомнил о подписанном 6 мая указе о введении обязательного государственного страхования жизни и здоровья медработников, который действует задним числом. «То есть, все, кто с самого начала участвовал в борьбе с эпидемией и пострадал при исполнении профессионального долга, должны получить единовременные страховые выплаты», — подчеркнул Путин.

Вступительное слово Владимира Путина на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Дословно

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Договорились с вами, что в начале этой недели вернёмся к вопросам контроля реализации мер поддержки граждан, социальной сферы и экономики в целом. Оценим, как действуют все уровни власти, насколько быстро и в полном объёме получают помощь люди и конкретные предприятия. И прежде всего, прошу подробно остановиться и доложить, как реализуются решения по дополнительной поддержке работников больниц и поликлиник, служб скорой помощи.

Напомню, что было принято несколько последовательных решений о том, чтобы поддержать медицинских специалистов. Так, ещё в марте мы предусмотрели стимулирующие выплаты для них. Эти выплаты действуют до конца текущего года, и рассчитываются в зависимости от объёма работы. На эти цели из федерального бюджета было выделено 10,2 миллиарда рублей.

Затем, 15 апреля, были установлены специальные доплаты за работу в особо опасных и сложных условиях на период апрель, май, июнь. Эти доплаты предусмотрены тем, кто непосредственно оказывает помощь больным новой коронавирусной инфекцией. Для этого из федерального бюджета регионам было перечислено ещё 41,8 миллиарда рублей. Из общей суммы, направленной на все указанные выплаты и доплаты, а это 52 миллиарда рублей в целом, в субъекты Федерации поступили 50,1 миллиарда, то есть практически все средства. При этом, как мы договаривались, должны были сохраняться региональные выплаты и надбавки.

Все расчёты с людьми за апрель должны были завершиться до 15 мая. Однако по моей информации к концу прошлой рабочей недели деньги получили далеко не все, кому они были положены. Правда за последние два-три дня, даже за вчерашний день, ситуация менялась в нужном, правильном направлении. Я надеюсь, сегодня услышать ваши доклады.

А в ряде субъектов Федерации, к сожалению, выплачивали совсем не те средства, о которых шла речь на наших совещаниях. И уж точно не те, которые я поручал выплатить медицинским работникам. Фактически в каждом субъекте Федерации и каждой медицинской организации, а также для отдельных категорий медработников начислять их начали по-разному.

Добавлю, что 6 мая подписал Указ о введении обязательного государственного страхования жизни и здоровья медработников. Он действует задним числом, как мы договорились, то есть все, кто с самого начала участвовал в борьбе с эпидемией и пострадал при исполнении профессионального долга, должны получить единовременные страховые выплаты.

На совещании 11 мая поручил Правительству и Минздраву осуществлять координацию деятельности регионов по федеральным доплатам и страховым выплатам. Прошу сегодня Минздрав и глав субъектов Федерации доложить, все ли работники, которым положены выплаты, получили их полностью.

Поручаю также Правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат.

Подчеркну, абсолютно всё должно быть прозрачно и понятно, кому, за что идут деньги. Вся информация о регулирующих эти вопросы актах доведена до людей и разъяснена в деталях. Отлажена и «обратная связь», чрезвычайно важная вещь, хочу на это обратить внимание.

Далее. Чувствительный, важный вопрос для людей – особенно пожилых – это дис­танционный заказ лекарств, которые отпускаются без рецепта. Соответствующий Указ мною подписан еще 17 марта. Мне кажется, не все идет так быстро, как бы хотелось. Прошу сегодня отдельно остановиться на этом вопросе и доложить, когда у наших граждан появится наконец возможность заказывать лекарства дистанционно, когда вопрос будет доведён до логического разрешения, выпущена вся необходимая нормативная база.

Ещё одна значимая тема. 11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, то есть 15 включительно. Эта мера оказалась крайне востребованной. И по состоянию на 18 мая от родителей через портал «Госуслуги» поступило заявлений на выдачу единовременной выплаты на 11 миллионов, по-моему, уже больше, почти на 12 миллионов детей. Предполагается, что общее число детей, на которых семьи получат выплату, составит порядка 22 миллионов, и вместе со взрослыми членами семьи эта мера поддержки коснется, если брать коэффициент 1,8, коснется более 50 миллионов человек в стране, а объём дополнительных бюджетных средств на эти цели очень солидный. Даже в непростых сегодняшних условиях мы изыскали возможность выделить 197,2 миллиарда рублей.

Кроме того, ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на детей до 3 лет распространена на семьи, в которых первый ребёнок родился в период с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года. Таким образом, в общей сложности мы сможем поддержать порядка 5 миллионов детей от рождения до 3-х летнего возраста. Хотел бы сегодня услышать, как на практике обстоят дела с данными выплатами.

Прошу также доложить, какие меры приняты для бесперебойного функционирования портала «Госуслуги». Знаю, что в последнее время он наладил свою работу должным образом. Прошу сегодня об этом сказать отдельно: сколько заявлений граждан уже обработано, какие, может быть, новые удобные для людей, востребованные сервисы планируется запустить.

Далее. Целый ряд решений принят для поддержки экономики. На первом этапе – это были отсрочки по налоговым и страховым платежам. Программа льготных беспроцентных зарплатных кредитов, как мы их называем, прямые государственные субсидии на выплату зарплат за апрель и май.

В рамках нового пакета мер, представленного 11 мая, принято беспрецедентное решение о списании налогов и страховых взносов за второй квартал текущего года. Мы этого никогда не делали, но и не буду вдаваться почему в детали, но в сегодняшних экстраординарных условиях эта мера востребована. Она распространяется на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях, социально ориентированные НКО также затрагивает. Кроме того, индивидуальные предприниматели также могут уменьшить сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за 2020 год на сумму одного МРОТ, а самозанятые граждане получить единовременную помощь из федерального бюджета также в размере МРОТ на уплату налога на профессиональный доход. Суммы таких налогов, уплаченные, повторю и скажу еще раз, в 2019 году, будут им полностью возвращены. Прошу сегодня доложить, сколько наших граждан, предприятий малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться всеми этими мерами поддержки и в какие сроки.

Отмечу и решение о предоставлении организациям и индивидуальным предпринимателям льготных кредитов со ставкой 2% для заёмщиков. Эта мера призвана сохранить рабочие места, повысить устойчивость бизнеса. Банки должны выдавать такие кредиты уже с 1 июня. И хотел бы услышать, как идёт работа по данному направлению.

В заключение напомню, что по реализации всех мер поддержки граждан и экономики, безусловно, жду подробного, исчерпывающего доклада от рабочей группы Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.