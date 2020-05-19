Первый мобильный COVID-госпиталь в России открылся в р. п. Линево Новосибирской области на 100 койко-мест на частные деньги

Его соорудили и оснастили предприниматели. После эпидемии коронавируса он останется в ведении Искитимского района. Госпиталь оснащён высококачественным оборудованием: транспортируемые рентгеновские и УЗИ аппараты, дефибрилляторы, электрокардиографы, ИВЛ.

На открытие мобильного госпиталя потратили 50 млн рублей

Мобильный госпиталь в Линёво готов принять пациентов с COVID-19. Он рассчитан на 100 мест и оснащён всем необходимым оборудованием, стало известно «Курьер. Среда. Бердск».

Госпиталь в Линёво – первый мобильный COVID-госпиталь в стране, построенный на деньги частной компании. Группа «Сибантрацит» передала его в ведение Линёвской районной больницы, а также обновила здесь отделение реанимации. Сегодня лечебное учреждение посетил Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«В марте мы ещё готовились к худшему сценарию, поэтому были переоборудованы отделения не только основного здания, но также были развёрнуты койко-места в мобильном госпитале. Будем надеяться, что эти дополнительные мощности не потребуются. Всё, что сделано внутри основного здания больницы, останется для медиков и пациентов Искитимского района. Мобильный госпиталь остаётся в распоряжении Искитимского района и может быть использован при любых чрезвычайных ситуациях или для проведения мероприятий с большим скоплением людей», – отметил Губернатор.

В госпитале врачи Линёвской районной больницы будут лечить от коронавируса жителей Искитимского района. Он рассчитан на 100 койко-мест, находится на территории больницы и состоит из 10 лечебных палаток. Реанимационное отделение госпиталя на 30 койко-мест оборудовано в одном из отделений Линёвской больницы. На средства частной компании помещение отремонтировали, оснастили изолированной системой вентиляции и специализированным медицинским оборудованием, сделали отдельный въезд.

Госпиталь оснащён высококачественным оборудованием: транспортируемые рентгеновские и УЗИ аппараты, дефибрилляторы, электрокардиографы, ИВЛ и др.

Реанимационное отделение госпиталя (30 койко-мест) оборудовано в одном из отделений Линёвской больницы. Помещение полностью отремонтировано, оснащено изолированной системой вентиляции и специализированным медицинским оборудованием. К нему организован отдельный въезд. В госпитале будут работать врачи Линёвской больницы.

Объём затрат на возведение и оборудование госпиталя составил 50 млн рублей.