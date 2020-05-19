Провести дистанционно последние звонки в школах предлагает минобр в Новосибирской области. И Бердске

Допустить массовые мероприятия в школах, даже если они являются очень давней традицией, власти пока не могут. Выпускные вечера проведут по окончанияи ЕГЭ, если к тому времени все ограничения из-за коронавируса снимут.

Последние звонки в 2020 году пройдут в новосибирских школах только в дистанционном формате

В министерстве образования Новосибирской области не будут препятствовать проведению «последних звонков» в школах 25 мая, если родители и учителя планируют провести их дистанционно, узнал «Курьер. Среда. Бердск».

Допустить массовые мероприятия в школах, даже если они являются очень давней традицией, власти пока не могут. Об этом 19 мая сообщил глава министерства Сергей Федорчук.

Что касается выпускных вечеров, то их, по словам министра, можно будет провести после окончания ЕГЭ, если к тому моменту все ограничения, вызванные пандемией коронавируса, снимут.