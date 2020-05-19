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Избили конвоиров металлической трубой ради побега из психушки двое арестантов в Новосибирске

21:32 19.05.2020 Фото: pixabay.com
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Они прикинулись больными и попытались сбежать. Но бойцы Росгвардии подоспели вовремя. Один из беглецов получил 5,5 лет колонии, второй проведет в тюрьме 24,5 года.

Избили конвоиров металлической трубой ради побега из психушки двое арестантов в Новосибирске
Приговор еще не вступил в законную силу

Вынесен приговор по делу о покушении на побег из-под стражи в Новосибирске, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 19 мая, в прокуратуре Новосибирской области.

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего Максима Гормотько и 36-летнего Валерия Полютова.

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 313 УК РФ (покушение на побег из-под стражи) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В суде установлено, что 21 марта 2019 года Гормотько и Полютов находились в камере отделения больницы «ГНКПБ №3» (психбольница) для проведения назначенной им стационарной судебной комплексной экспертизы. Там они вдвоем решили совершить побег из-под стражи.

Распределив между собой роли, Полютов приискал металлическую трубу от кровати и похожий на нож предмет, а Гормотько, под надуманным предлогом, попросил сотрудников конвоя оказать ему медпомощь из-за якобы плохого самочувствия.

Когда Гормотько сопроводили к медицинскому посту, Палютов нанес обоим конвоирам металлической трубой удары в голову. После этого злоумышленники стали совместно наносить множественные удары кулаками по голове и туловищу сотрудникам конвойной службы. Действия мужчин пресекли сотрудники войск Росгвардии России.

Суд окончательно приговорил Гормотько к 5 годам 6 месяцам, а Полютова – (по совокупности приговоров) – к 24 годам 6 месяцам лишения свободы (с ограничением свободы на срок 3 года).

Отбывать назначенное наказание осужденным предстоит, соответственно, в исправительных колониях общего и особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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