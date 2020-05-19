Нашли 50 новых правительственных Toyota Camry в лесу под Челябинском. Купленные за 120 млн рублей авто стоят без дела уже полгода

Территория в районе озера Смолино принадлежит управлению делами правительства Челябинской области, нахождение на ней автомобилей связано с имеющейся там возможностью расположения их на охраняемой стоянке. Их закупили для проведения саммитов ШОС и БРИКС.

Эти Toyota Camry обошлись бюджету почти в 120 миллионов, а теперь простаивают под кустом

В лесу в Челябинске обнаружили десятки новеньких правительственных иномарок. Чёрные Toyota Camry припаркованы на участке рядом с озером Смолино, передает 74.RU.

Если посчитать те иномарки, что видно на снимках, выйдет не меньше 25, но это далеко не все. По факту автомобилей раза в два больше. И всё это — чёрные Toyota Camry, внешне абсолютно одинаковые.

— Их там около 50. Стоят примерно полгода, ещё до зимы пригнали небольшими партиями, — рассказывают источники 74.RU. — Никто на них ещё не ездил. Часть перегнали с улицы Лесопарковой, часть совсем новые, их купили специально под саммиты.

Стоят автомобили не в гараже, а прямо под открытым небом и деревьями, но с дороги их не увидеть. Импровизированная парковка расположена на территории Челябинского областного центра реабилитации. Это государственное бюджетное учреждение, на базе которого, кстати, сейчас создан обсерватор для вернувшихся из-за границы.

Такую большую партию чёрных «Тойот» правительство закупало осенью. Аукцион власти объявили в октябре 2019 года. Лота было два, каждый — на 25 машин цвета «чёрный металлик». Условия и первоначальная сумма контракта в обоих случаях были одинаковыми — на 59 миллионов 729 тысяч требовалось поставить и машины, и комплектующие для них (шины и диски). Заказчиком выступило областное государственное казённое учреждение (ОГКУ) «Комбинат транспортного обеспечения».

— Закупка транспортных средств осуществлялась для обеспечения проведения саммитов ШОС и БРИКС и иных протокольно-организационных мероприятий, — объяснили в региональном правительстве. — Потребность в ней была продиктована необходимостью замены выработавших свой ресурс автомобилей. Около 50% автопарка — автомобили с пробегом более 200 000 км, старше 10 лет. Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей. Обновление автопарка позволит снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт устаревших транспортных средств.

Победителем обоих аукционов стала компания «Ремаг 2» из Магнитогорска — она заявила о готовности поставить автомобили и запчасти за 53 миллиона 159 тысяч и по первому, и по второму лотам. Но в итоге условия контрактов изменились, и каждый финальный договор был подписан на 59 миллионов 538 тысяч. Причина удорожания — рост объёмов закупки с 25 до 28 автомобилей. Итого правительство закупило 56 Toyota Camry почти на 120 миллионов рублей.

— Поставка ТС осуществлена в установленные государственным контрактом сроки. В соответствии с частью 18 статьи 34 закона «О контрактной системе» заказчик воспользовался правом при заключении контракта увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной победителем аукциона, и начальной максимальной ценой контракта, — объяснили изменения в контрактах в пресс-службе регионального правительства.

Технические требования к машинам чётко прописаны в контрактах. Цвет кузова — чёрный металлик, салон внутри тоже чёрный. Двигатель — коробка-автомат, мощность — 181 л.с. Датчик дождя, камера заднего вида, подогрев сидений и солнцезащитные шторки, облицовка сидений кожей. Каждая машина обошлась бюджету в 1,97 миллиона рублей. Но сейчас они стоят под открытым небом.

— Территория в районе озера Смолино принадлежит управлению делами правительства Челябинской области, нахождение на ней автомобилей связано с имеющейся там возможностью расположения автомобилей на охраняемой стоянке, — рассказали в ответ на запрос 74.RU в региональном правительстве. — После проведения саммитов ШОС и БРИКС использование данных ТС планируется также и при обеспечении иных протокольно-организационных мероприятий. Управление делами осуществляет централизованное транспортное обслуживание органов исполнительной власти, части подведомственных учреждений, законодательной власти, а также обеспечивает предоставление автотранспорта на культурные, спортивные и протокольно-организационные мероприятия. Закупленные автомобили будут использованы по этому предназначению.

В какие сроки автомобили начнут использовать, не уточняется.

— Решение будет принято во второй половине года, — заключили в правительстве.

Чёрные Toyota Camry для чиновников — не единственные купленные для саммитов-2020 автомобили. Осенью прошлого года в Челябинск привезли первую партию SKODA Octavia для полицейских.