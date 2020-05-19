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Где живут зараженные COVID-19 в Новосибирской области на 19 мая? Плюс два района

22:29 19.05.2020 Фото: pexels.com
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Теперь 27 территорий региона охватил коронавирус. Из районов области осталось только 8, куда не проникла коронавирусная инфекция.

Где живут зараженные COVID 19 в Новосибирской области на 19 мая? Плюс два района
Коронавирус выявили в 22 районах и 5 городах Новосибирской области

Случаи заражения коронавирусом подтверждены в Кочковском и Болотнинском районах Новосибирской области. На территории области остается только восемь районов, куда коронавирусная инфекция еще не добрался. Кочковский район стал 21-м в области, где появился COVID-19 (2 больных). В Болотнинском районе на 18 мая зарегистрировано трое заболевших.

Больше всех заразившихся коронавирусом в Тогучинском районе – 31 человек, в Мошковском районе – 20 человек.

В Бердске на 19 мая выявлено 24 заразившихся COVID-19. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние сутки на вторник заболели еще трое — две женщины в возрасте 22 и 54 года и мужчина 65 лет. Кроме того, больные есть в Новосибирске, Оби, Кольцове, Искитиме.

Несколько пациентов из районов проходят лечение в медучреждениях области: 3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 5 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 – в Сузунской, 2 – в Коченевскую, 4 пациент – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в области выявлено 1728 случаев заболевания коронавирусом, по состоянию на утро 19 мая, из них 115 детей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». 692 человека выздоровели и выписаны по выздоровлению, 22 пациента скончались, из них двое за последние сутки. В отделениях реанимации находятся 62 человека. На ИВЛ – 22 пациента.

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